I Samsung Galaxy S21 stanno ricevendo un nuovo aggiornamento volto a migliorare ulteriormente la qualità fotografico offerta, oltre che la stabilità del sistema operativo e l’aggiornamento delle patch di sicurezza mensili. Il pacchetto in questione, G99XBXXU1AUAB, è in distribuzione per l’intera famiglia, colpendo i Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra (sia per i modelli no brand che per i brandizzati). Il registro delle modifiche parla genericamente di miglioramenti al comparto fotografico, senza scendere nei dettagli, e delle prestazioni in senso ampio.

Il funzionamento resta su base One UI 3.1 con Android 11 (non ci aspettavamo nulla di diverso, trattandosi questo di un minor-upgrade dal peso di appena 270MB, e che pertanto potrete scaricare anche attraverso il piano dati del vostro operatore telefonico senza rischiare di perdere un quantitativo di dati eccessivo del bundle a disposizione). Non occorre ripristinare il telefono allo stato di fabbrica per questo genere di aggiornamenti, tanto più perché il Samsung Galaxy S21 lo avete da poco acquistato, dubitiamo sia già pieno zeppo di contenuti. Se vi sentite più tranquilli, potreste effettuare un backup dei dati, giusto per scrupolo (è sempre una buona abitudine). Ricordate di installare l’upgrade solo se la percentuale di carica residua è superiore al 50%: dovete evitare che il dispositivo possa spegnersi durante il processo.

Non sappiamo dirvi di più circa le novità apportate alla fotocamera dei Samsung Galaxy S21 da questo specifico pacchetto G99XBXXU1AUAB: bisognerà sperimentarlo in prima persona per potersi rendere conto delle modifiche introdotte, che speriamo possano rendere ancora più efficiente il comparto fotografico del top di gamma del colosso di Seul (che già se la cava abbastanza bene). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.