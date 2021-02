Ci sono i primi dettagli più concreti da prendere in esame in queste ore per i Samsung Galaxy che, nel corso delle prossime settimane, avranno modo di testare l’aggiornamento di febbraio. Abbiamo provato ad affrontare l’argomento di recente con un primo approfondimento in merito, dedicato nello specifico ai possessori di un Samsung Galaxy S20. Questo martedì, però, abbiamo segnali più specifici anche per chi si ritrova con modelli meno recenti, come potrete notare dalle informazioni qui di seguito.

Quali problemi verranno risolti per i Samsung Galaxy con l’aggiornamento di febbraio

Alcuni dettagli importanti in merito ai problemi archiviati una volta per tutte per i Samsung Galaxy con l’aggiornamento di febbraio ci arrivano, stamane, direttamente da SamMobile. Il pacchetto software, nello specifico, sembra orientato ad affrontare vari attacchi man-in-the-middle (MITM). Nonostante la notizia possa sulla carta allarmarci, considerando il fatto che finora tutti abbiamo fatto i conti con quella che sembra essere una falla da non sottovalutare, la situazione è assai differente.

Secondo la fonte, l’aspetto positivo di questa vicenda consiste nel fatto che nessuna delle vulnerabilità potenzialmente volte al dirottamento del dispositivo e appena risolte, sia stata classificata come falla di sicurezza critica. Ciò significa che Samsung non crede che i suddetti vettori di attacco siano facili da sfruttare, quindi possiamo escludere abbastanza tranquillamente la probabilità che abbiano abilitato qualsiasi imbroglio su larga scala.

Strano che l’unica vulnerabilità con una sorta di etichetta di gravità “Alta”, che il produttore coreano dice di aver risolto attraverso il nuovo aggiornamento di febbraio, sembra piuttosto banale rispetto agli attacchi del MITM. Anche perché questo problema per i vari Samsung Galaxy in circolazione, manifestandosi sotto forma di un bug riguardante gli sfondi, consente attacchi molto gravi. Staremo a vedere quando l’upgrade sarà disponibile ufficialmente e su larga scala.