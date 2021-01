Abbiamo alcune novità particolarmente interessanti, in queste ore, per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S20 ad un anno dal sul esordio sul mercato. Lo smartphone Android, infatti, pare stia già ricevendo l’aggiornamento di febbraio, confermando quanto abbiamo riportato poche settimane fa sul nostro magazine. Mi riferisco alla capacità di ottenere queste patch in tempi davvero ristretti. Questa volta, però, gli sviluppatori si sono superati, facendo questo step addirittura prima che si concludesse il mese solare antecedente.

Subito pronti con Samsung Galaxy S20 e aggiornamento di febbraio

Quali sono le informazioni disponibili al momento della pubblicazione del nostro articolo? Secondo il primo report condiviso da Sammobile, lo stato dei lavori pare essere già avanzato, se pensiamo al fatto che il Samsung Galaxy S20 sia già molto avanti con l’aggiornamento di febbraio e la relativa distribuzione. Nel dettaglio, si parla di segnalazioni che investono anche i vari Galaxy S20 + e Galaxy S20 Ultra, il cui sviluppo da sempre viaggia a braccetto con il modello classico. Il tutto, in vari Paesi europei e nel Regno Unito.

Tra gli altri mercati dove ci sarebbero stati avvistamenti per l’aggiornamento di febbraio 2021 ottimizzato sul Samsung Galaxy S21 abbiamo anche Austria, Bulgaria, Germania, Italia, Romania, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi, Paesi nordici e Regno Unito. Insomma, è probabile che i possessori di varianti no brand ricevano l’apposita notifica per procedere via OTA già nella giornata di oggi. Detto questo, al momento non si prevedono grossi sussulti una volta portato a termine il download del pacchetto software.

Entro pochi giorni, con il solito bollettino ufficiale diramato dal produttore coreano, scopriremo quali vulnerabilità sono state risolti dai tecnici attraverso il nuovo aggiornamento di febbraio. Quello che, a conti fatti, è già pronto ad esordire a bordo dei Samsung Galaxy S20.