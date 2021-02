Comprare smartphone Xiaomi direttamente su siti e-commerce cinesi è una pratica abbastanza diffusa per i patiti del brand, almeno quelli che cercano il massimo risparmio. Chi sceglie di optare per l’acquisto diretto da venditori asiatici sa infatti di poter usufruire spesso di uno sconto maggiore rispetto a quello praticato su Amazon ma anche presso le catene di elettronica. Ancor di più, poi, andando direttamente alla fonte della produzione o quasi è anche possibile beneficiare di anteprime hardware che arrivano solo successivamente dalle nostre parti. Quando si procede in tal senso si sa bene che all’arrivo del device bisognerà installare su di esso i servizi Google e il Play Store. Niente di più semplice per gli smanettoni ma la musica sta per cambiare, purtroppo.

Un leaker autorevole e noto come Teme, direttamente dal suo profilo Twitter nelle scorse ore, ha sganciato una vera e propria bomba in merito agli smartphone Xiaomi acquistati direttamente dai rivenditori cinesi. L’informatore ha chiarito che il prossimo aggiornamento MIUI in distribuzione, ossia l’interfaccia 12.5, bloccherà del tutto la possibilità di installare i servizi Google su modelli asiatici. Anche gli utenti più pratici della procedura dovranno ben presto rassegnarsi a non poter eseguire l’operazione, fino a questo momento, facilissima.

I servizi Google e anche il Play Store, continueranno ad essere garantiti per i modelli globali di tutti gli smartphone Xiaomi. Per questi ultimi, a differenze che per gli esemplari Huawei a seguito del ban USA, un simile supporto non è stato mai messo in discussione nonostante la stessa nazionalità cinese delle due aziende produttrici di smartphone. Resta però da considerare che la pratica di acquistare direttamente gli esemplari cinesi spesso più economici sarà presto un lontano ricordo. La distribuzione dell’aggiornamento MIUI 12.5 è previsto con il prosieguo di questo 2021 e sarà lo spartiacque che non consentirà più la modifica software manuale.