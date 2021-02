Ci sarà anche una rievocazione del primo appuntamento di Francesco Totti e Ilary Blasi nella serie Speravo De Morì Prima, la dramedy di Sky Original in onda a marzo su Sky e in steaming NOW TV.

Nonostante la serie sia dedicata agli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma, interpretato da Pietro Castellitto, in Speravo De Morì Prima non mancheranno flashback dedicati ai momenti più importanti della vita di Totti, come quello del primo incontro con la donna che sarebbe diventata sua moglie e la madre dei suoi tre figli. All’epoca la Blasi era una “letterina” del quiz show di Canale5 Passaparola, mentre Francesco Totti era già la bandiera indiscussa della Roma: proprio in campo sarebbe avvenuta poi l’ufficializzazione della loro storia d’amore, con la celebre maglia indossata dal calciatore con dedica per la showgirl (“6 Unica!“).

Le prime foto promozionali di Speravo De Morì Prima diffuse da Sky mostrano la prima volta Greta Scarano nei panni di Ilary Blasi, ma anche gli altri personaggi della serie.

Gian Marco Tognazzi interpreta Luciano Spalletti, ultimo allenatore della carriera del Capitano, Monica Guerritore e Giorgio Colangeli sono i genitori di Totti, Fiorella ed Enzo (recentemente scomparso dopo essersi ammalato di Covid-19), mentre Antonio Cassano e Daniele De Rossi sono interpretati rispettivamente da Gabriel Montesi e Marco Rossetti.

Ecco le prime foto di scena di Speravo De Morì Prima diffuse da Sky (ph. Iacovelli-Zayed).



















Inoltre la nuova clip di Speravo De Morì Prima, che precede la pubblicazione del trailer ufficiale della serie, mostra alcune immagini della scena del primo appuntamento, con tanto imprevisto, tra Totti e Ilary. Un momento accompagnato da un danno alla Ferrari del Capitano, come raccontato da Totti al protagonista della serie tv Pietro Castellitto.

Speravo De Morì Prima, scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu e prodotta da Wildside, è l’adattamento del libro biografico Un Capitano, di Francesco Totti e Paolo Condò, edito da Rizzoli Libri.