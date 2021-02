Nella seconda puntata de Il Commissario Ricciardi il protagonista avrà il suo sospirato incontro con la riservata Enrica? Stasera, lunedì 1° febbraio, Rai1 propone un nuovo appuntamento con la fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Protagonista è Lino Guanciale, un uomo tormentato, che mette anima e corpo nella risoluzione dei casi d’omicidio. Questo perché è dotato di un istinto innato e un dono particolare, che lui considera la sua maledizione: Luigi Alfredo Ricciardi è in grado di ascoltare le ultime parole delle vittime di morte violenta. Una qualità utile nel suo lavoro, ma che allo stesso tempo l’ha reso chiuso in se stesso e incapace di stringere relazioni sociali. Ricciardi ha escluso anche l’amore nella sua vita, eppure ci sono due donne che attirano la sua attenzione, seppur in modo differente: Livia, bellissima e sensuale vedova, ed Enrica, la timida vicina di casa che lui osserva ogni sera in silenzio.

Si intitola La condanna del sangue la seconda puntata de Il Commissario Ricciardi. Il protagonista indaga sulla morte di Carmela Calise, donna dalla duplice vita: cartomante in grado di regalare sogni, e usuraia che infrange ogni buona speranza dei suoi clienti. Mentre la città di Napoli si apre alla primavera, nel solito trionfo di profumi e canzoni, il più tenero degli amori diventa la peggiore delle condanne e spegne nel sangue anche il ricordo di un’antica passione. E proprio l’indagine sulla morte della cartomante porta al primo incontro tra Ricciardi ed Enrica.

Nel cast de Il Commissario Ricciardi, Lino Guanciale nel ruolo del protagonista Luigi Alfredo Ricciardi; Antonio Milo interpreta il brigadiere Maione, amico e uomo fidato di Ricciardi; Enrico Ianniello è l’anatomopatologo Bruno Modo; Serena Iansiti nei panni Livia, una ricca e bellissima ex cantante lirica determinata a conquistare il cuore del commissario; Maria Vera Ratti è Enrica, la dolce e timida vicina di casa di Ricciardi, che lei ama e sa di essere ricambiata, è una donna che intriga l’introverso poliziotto; Mario Pirrello è l’ambizioso e arrivista vicequestore Garzo; Nunzia Schiano interpreta Rosa, l’anziana tata che si occupa di Ricciardi come un figlio; Fabrizia Sacchi veste i panni di Lucia, la moglie del brigadiere Maione; Adriano Falivene è Bambinella, confidente di Maione; infine Marco Palvetti è Falco e Peppe Servillo interpreta Don Pierino.

Appuntamento con la seconda puntata de Il Commissario Ricciardi, stasera ore 21:25 su Rai1.