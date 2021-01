Non una domenica qualunque questa del 31 gennaio: Amazon sta offrendo iPhone 12, taglio 64GB, al prezzo di 849 euro, con uno sconto di 90 euro sul prezzo di listino, che ricordiamo essere di 939 euro. Le colorazioni disponibili sono quelle previste dalla mela morsicata, nessuna esclusa: (Product)Red, azzurro, bianco, nero e verde, tutte protagonista dell’offerta in questione (potrete, quindi, scegliere quello che più vi piace senza che il costo cambi). iPhone 12 vi sarà venduto e spedito direttamente da Amazon, con consegna gratuita più veloce prevista per martedì 2 febbraio. L’unica cosa su cui ragionare è il taglio di memoria da 64GB, che per qualcuno potrebbe non essere sufficiente ad ospitare i propri dati (sapendo anche che il dispositivo non prevede la possibilità di espandere la memoria).

Rifletteteci bene e decidete il da farsi: chi ha già un melafonino saprà che c’è da gestire questa situazione (conoscendo anche le vostre abitudine non avrete difficoltà nel prendere la decisione giusta per voi). Il prezzo è ottimo, su questo non ci sono dubbi, ma molto dipende dall’utilizzo che fate personalmente del prodotto (64GB non sono pochi, né molti). La possibilità Amazon ve l’ha data: non sappiamo quanto durerà (in genere le scorte disponibili non sono tante), ma qualche ora per decidere dovreste avercela.

iPhone 12 vi alletta, ma pensate di non rientrare nei 64GB di memoria? Potreste valutare il Samsung Galaxy S21 da 128GB, vostro a 803 euro su Amazon, come già evidenziato in questo nostro articolo (parliamo di dispositivi completamente diversi, ma che per qualche ragione magari avevate entrambi preso in considerazione, attendendo solo la giusta occasione per affondare il colpo). Se avete bisogno di rivolgerci qualche domanda in particolare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.