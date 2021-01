Incredibile ma vero, già nel primo weekend di vendita del Samsung Galaxy S21 su Amazon registriamo la prima importante offerta relativa proprio al top di gamma lanciato commercialmente nel nostro paese solo venerdì 29 gennaio. Per i fan della prima ora dell’ammiraglia c’è già un’ottima occasione per accaparrarsi il successore del Samsung Galaxy S20, almeno in una sua specifica variante e taglio di memoria.

Come è noto, il Samsung Galaxy S21 è stato lanciato in 3 esemplari ossia quello standard, quello Plus e quello Ultra. Proprio il modello “base” di questo 2021 è il primo ad essere scontato sul popolare e-commerce. Considerando che il suo prezzo di listino è di 879 euro, lo sconto già applicato è nell’ordine delle decine di euro. Per avere il telefono di fascia alta nella sua versione da 128 GB saranno necessari ora 803 euro garantendosi un risparmio di circa 75 euro . Davvero niente male considerando il via alla commercializzazione solo un paio di giorni fa

Samsung Smartphone Galaxy S21 5G, Caricatore incluso, Display 6.2"... La confezione contiene anche il caricabatterie da 25W per la Ricarica...

Fotocamera da 64MP per immagini incredibilmente nitide che non perdono...

Va chiarito che la proposta per il Samsung Galaxy S21 su Amazon a queste condizioni vantaggiose può essere sfruttata anche con il pagamento a rate. Come al solito, l’e-commerce si affida al programma CreditLine di Cofidis per consentire a chi non dispone dell’intera somma subito di procedere proprio con la modalità in questione. La vendita dell’ammiraglia non comporta spese di spedizione aggiuntive. Per quanto riguarda i tempi di consegna del pacco, gli interessati dovranno solo attendere qualche giorno ma lo smartphone dovrebbe giungere a destinazione entro il 14 febbraio ovunque in Italia.

Per chi non ha intenzione di puntare al Samsung Galaxy S21 su Amazon da 128 GB va specificato che il prezzo attuale dei modelli da 256 GB è invece quello di listino ossia 929 euro. Il taglio da 512 GB non risulta ora disponibile all’acquisto ma lo sarà di certo nel brevissimo periodo.