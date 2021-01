Le penultima di Mina Settembre andrà in onda la prossima settimana, il 7 febbraio, su Rai1, con una nuova sconvolgente rivelazione che potrebbe coinvolgere e sconvolgere la vita di Mimmo. L’appuntamento con i fan è fissato con gli episodi 9 e 10 che comporranno la quinta puntata e quindi penultima delle sei previste in questa prima stagione. Ad andare in onda saranno gli episodi dal titolo “La vita è un morso” e “Un giorno brutto“ in cui Mina dovrà occuparsi di Michele e in un secondo tempo anche di una ragazza che si presenterà in consultorio dicendo di aver subito degli abusi da parte di Domenico.

Sarà allora che la vita della nostra protagonista si complicherà perché dovrà fare i conti con un’accusa che dovrà essere approfondita. Cosa fare allora: credere e aiutare la sua assistita o aiutare Mimmo a provare la sua innocenza e fidarsi di lui ancora una volta? Nella stessa puntata, Mina dovrà vedersela con Michele. Da anni nei guai con la giustizia, Michele sta scontando la sua pena agli arresti domiciliari ma adesso ha bisogno di di un favore, uscire per partecipare ai funerali dell’amico che gli è stato accanto nonostante la malattia che lo ha ucciso. Mina riuscirà ad aiutarlo?

Ciliegina sulla torta, Mina prenderà per errore l’agenda di Irene che adesso sembra disperata al pensiero che l’amica possa leggere qualcosa di compromettente, ma cosa? Forse anche lei nasconde qualcosa che magari ha a che fare con il marito?

Ecco il promo della puntata di Mina Settembre di questa sera:

Prima della penultima puntata, però, Mina Settembre dovrà occuparsi di due nuovi casi anche oggi, 31 gennaio, nella quarta puntata della fiction ma senza dimenticare il mistero legato a suo padre e le crisi della madre che peggioreranno quando lei si rivolgerà ad un suo acerrimo nemico per risolvere un caso.