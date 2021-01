Mina Settembre mette Mimmo alle strette? Il fatto che lui abbia una compagna, seppur lontana, non fa stare in pace l’assistente sociale che proverà a mettere una pausa al loro rapporto dopo il bacio e la loro prima discussione. Ma cosa succederà ancora quando la fiction di Rai1 tornerà domenica prossima, il 31 gennaio, con due nuovi episodi dal titolo: “Amare è lottare” e “Solitudine” in cui scopriremo proprio che le cose tra Mina e Mimmo si faranno sempre più complicate e che solo l’arrivo di un nuovo caso distrarrà la protagonista.

A tenere impegnata Mina saranno il caso relativo al suo portiere, che ha preso con sé un bambino di 11 anni figlio di un marocchino finito in carcere, e poi con un’accumulatrice seriale che adesso rischia di perdere la sua casa. Sarà proprio questo caso a far infuriare di nuovo la madre che anche questa sera sarà protagonista.

Negli episodi di Mina Settembre in onda oggi, 24 gennaio, infatti, in “Onora il padre”, Mina si prepara per la commemorazione del padre Vittorio ma proprio la madre si rifiuta di accompagnarla. Olga non ha dimenticato quello che il marito le ha fatto e così l’assistente sociale sembra pronta ad andare alla base di questo presunto tradimento partendo alla ricerca dell’amante del padre. La ricerca la porterà in Costiera Amalfitana insieme a Mimmo che, intanto, sembra pronto a lasciare la sua compagna, ma sarà davvero così facile?

A tutto questo si aggiunge il caso di Lucia, una donna incinta che sta per essere sfrattata, una storia di truffa e raggiro che spinge Mina a sospettare di Max, il fidanzato di Titti. La sua amica non vuole sentire ragioni: Max è perfetto, non farebbe mai del male a qualcuno. La gita romantica in Costiera Amalfitana tra Mina e Mimmo viene interrotta dal caso di Pasquale, un senzatetto a cui la protagonista è affezionata, un ex parcheggiatore che, dopo aver perso tutta la sua famiglia in un incidente, ha deciso di lasciarsi andare. In un momento di debolezza, Mina decide di dare una chance a Domenico ma ancora una volta è tutto da rifare.