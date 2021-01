Le ultime ore sono state tutto un fermento di novità per gli appassionati di videogiochi del genere horror. E il motivo è uno solo: Resident Evil Village. Per quanto manchi il riferimento alla numerazione ufficiale della serie, siamo in tutto e per tutto di fronte all’ottavo capitolo del franchise. E la testimonianza arriva dal gioco operato col titolo stesso, nel quale le prime lettere di “Village” assumono la forma dell’8 (VIII) romano.

Sarà un episodio all’insegna della continuità quello che si profila all’orizzonte. E il primo assaggio concesso dal team di sviluppo permette di avere una panoramica piuttosto esaustiva dei contenuti.

Un pacchetto che sembra destinato a brillare di luce propria tanto per la quantità di elementi quanto per la qualità degli stessi. Che beneficeranno di una doppia edizione, quella per le console old gen, PS4 e Xbox One, e quella per le next gen, PS5 e Xbox Seris X e S. Il tutto senza ovviamente dimenticare il PC.

Ecco Resident Evil Village, nuove sfide all’orizzonte

Con Resident Evil Village si riprende sostanzialmente da dove si era terminato il settimo episodio. Non tanto dal punto di vista narrativo – in quel senso, il racconto era bello che terminato – quanto invece sotto il profilo dei personaggi chiamati in causa.

Le vicissitudini di Ethan Winters parrebbero essere tutt’altro che concluse, con un carico di orrore inedito che è pronto dietro l’angolo. O sarebbe meglio dire all’interno del maniero arroccato in cima a una montagna. Uno dei più classici scenari da brivido si appresta ad aprire le proprie porte ai videogiocatori più impavidi.

E non sarà di certo una passeggiata di salute, come dimostrano i primi nemici “spoilerati” dal filmato introduttivo, che vi riportiamo all’interno dell’articolo.

Una manciata di mesi quelli che ci separano da Resident Evil Village: l’uscita del gioco, in ogni sua versione, è infatti fissata per il prossimo 7 maggio. E chi sceglierà l’edizione old gen potrà contare sull’upgrade gratuito quando deciderà di passare alla next gen. Mica male.

