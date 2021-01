C’è un po’ di Resident Evil in Tom Clancy’s The Division 2. Sì, avete letto bene, per quanto i due franchise siano sensibilmente diversi per genere, gameplay e tematiche, sono riusciti ad incontrarsi grazie ad un peculiare accordo stretto tra la giapponese Capcom e la francese Ubisoft.

Nel corso dell’ultimo showcase del colosso di Osaka, che ha fissato la data di uscita dell’attesissimo Resident Evil Village e alzato il sipario sul progetto multiplayer Resident Evil Re:Verse, le due aziende hanno infatti annunciato in via ufficiale una sorpresa per tutti i giocatori del celebre looter shooter, utile pure a festeggiare il 25esimo anniversario della saga survival horror per eccellenza. Come potete verificare nel trailer visibile poco più in basso in questo stesso articolo, The Division 2 sarà allora al centro di uno speciale evento crossover con Resident Evil. Più in particolare, dal 2 al 15 febbraio 2021 sarà possibile, semplicemente effettuando il log-in con il vostro profilo all’interno del videogame d’Oltralpe, andare a sbloccare l’iconica uniforme di Leon S. Kennedy da poliziotto del Racoon City Police Department, vista naturalmente in Resident Evil 2 e nel remake che tanto successo ha riscosso sul finire del 2019.

Durante le due settimane di tempo previste dal team di sviluppo, i giocatori che ancora affollano i server di The Division 2 potranno poi andare a sbloccare altre altre skin tratte dalla serie survival horror, applicabili sia ai personaggi – come quelle di Jill Valentine e Hunk – che alle armi. Insomma, si tratta di un ottimo passatempo in attesa della release di Resident Evil Village, prevista per il prossimo 7 maggio su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Al momento in cui scriviamo, è pure disponibile una demo dell’ottavo capitolo in esclusiva sulla console di nuova generazione marchiata Sony. Cosa ne dite, prenderete parte anche voi all’evento celebrativo per i 25 anni di Resident Evil?