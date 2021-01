In questo primo pomeriggio di venerdì 29 maggio si registrano seri problemi Anydesk in Italia ma anche nel resto del mondo. Ormai da tempo, in molti si affidano al software per la condivisione del desktop da remoto: soprattutto dall’inizio della pandemia Covid-19, tanti smart- worker hanno cominciato ad utilizzare ampiamente lo strumento che risulta essere tanto funzionale ma forse meno noto del concorrente TeamViewer. Ogni malfunzionamento dunque si manifesta come una grave anomalia per parecchi lavoratori. Proprio questo è il caso di questo giorno di fine gennaio.

Il servizio Downdetector illustra una situazione estremamente grave, almeno al momento della pubblicazione di questo primo approfondimento. Le testimonianze di persone impossibilitate a svolgere il loro lavoro proprio per problemi Anydesk si quantificano nell’ordine delle diverse centinaia. La condivisione del desktop non funziona oramai dalle ore 14 circa e come già detto, il down non è solo italiano ma globale.

Per ora, l’account social su Twitter del servizio @anydesk non ha ammesso i malfunzionamenti in corso e di conseguenza non ha neanche fornito una tempistica (neanche approssimativa) di ritorno alla normalità. I problemi Anydesk odierni potrebbero essere intercettati a monte, in riferimento a qualche anomalia ai server che rendono possibile la condivisione desktop da remoto. Ci si aspetta dei chiarimenti in tal senso nei prossimi minuti: non mancheranno dunque aggiornamenti a questo articolo per informare tutti gli utenti dello status del software.

Aggiornamento 15:10 – Gli utenti che si affidano al servizio continuano a lamentare il mancato accesso al desktop da remoto in questo pomeriggio. I problemi Anydesk attuali si manifestano con la visualizzazione (a schermo) della dicitura “connessione alla rete Anydesk”. Quest’ultima rimane fissa per svariati minuti ma, in concreto, nulla cambia e si resta estromessi dalla funzionalità software. Gli account social ufficiali del servizio non hanno ancora rilasciato comunicazioni in merito al down attuale.