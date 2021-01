Il Cuore In Polvere di Morgan è il secondo brano scartato da Sanremo. Da diversi giorni Marco Castoldi sta riversando sui social tutte le sue perle. Recentemente ha aperto il suo scrigno sperimentale, pubblicando canzoni astratte e trascendentali come Ano per riprendersi un po’ di spazio e aggiornare i suoi fan sui suoi progetti.

Il Cuore In Polvere di Morgan

Il Cuore In Polvere arriva dopo Il Senso Delle Cose, pubblicata nel giorno del suo 48esimo compleanno. Da quel momento il cantautore ha promesso che tutti i brani scartati da Sanremo verranno pubblicati, e per l’occasione ha avviato una raccolta fondi per cercare sostegno da parte di fan e benefattori. Si tratta del Fronte Di Liberazione di Morgan, una vera e propria community a sostegno dell’artista.

Il Cuore In Polvere di Morgan è una ballata struggente, e nel pieno del gusto di Marco Castoldi non mancano i riferimenti alla psichedelia e alla sperimentazione. Morgan, del resto, aveva anticipato che i brani scartati da Sanremo sarebbero stati 3: il primo sullo stile della scuola genovese, il secondo più pop e il terzo, infine, più vicino al rock dei Bluvertigo.

La polemica con Amadeus

Secondo il suo racconto, Amadeus gli avrebbe fatto pressione per partecipare alla gara per poi sparire. Addirittura gli avrebbe espresso la preferenza alla terza tipologia di brano – quello nello stile dei Bluvertigo – che oggi risulta l’unico elemento mancante per completare la trilogia.

Come annunciato dallo stesso Morgan, i brani sanremesi vengono lanciati una volta che viene raggiunta la soglia di 5000 euro di donazioni per ciascun brano. Con la prossima soglia raggiunta, dunque, potremo ascoltare il terzo e ultimo inedito sanremese che Morgan avrebbe voluto portare in gara.

Il Cuore In Polvere di Morgan è un brano intimista ed evocativo, con riferimenti al bisogno di protezione e allo scambio continuo di presenza ed emozioni.

Testo