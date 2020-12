Morgan vuole pubblicare i 5 brani presentati per il Festival di Sanremo 2021 e battezza il progetto Il Fronte Di Liberazione di Morgan.

L’iniziativa è stata anticipata negli scorsi giorni ma svelata solo ieri. Per tutti i dettagli, l’artista rimanda al suo gruppo ufficiale su Facebook, all’interno del quale sono stati pubblicati tutti gli aggiornamenti utili alla partecipazione al progetto.

Il Fronte Di Liberazione di Morgan porterà alla pubblicazione dei 5 brani inediti che Morgan ha presentato ad Amadeus per la partecipazione al Festival di Sanremo 2021, nella categoria dei Campioni, tutti scartati dalla direzione artistica della kermesse canora.

Le polemiche e il ban dalla Rai hanno fatto chiacchierare molto negli scorsi giorni. Morgan ha pubblicato anche chat private con Amadeus fino all’esclusione dalla giuria di Sanremo Giovani, nonostante la sua presenza fisica a Sanremo.

Ora il progetto reazionario che lo vede protagonista è Il Fronte Di Liberazione di Morgan. Già è online il primo dei 5 inediti presentati da Morgan a Sanremo 2021: si intitola Il Senso Delle Cose ed è stato condiviso via social dall’artista allo scoccare della mezzanotte, nel giorno del suo compleanno. Vuole essere un regalo ai fan che lo sostengono ma ottenere i prossimi pezzi non sarà così facile.

I successivi verranno, infatti, pubblicati al raggiungimento di una cifra economica stabilita dall’artista, da raccogliere tramite bonifico bancario.

Il secondo brano verrà condiviso da Morgan al raggiungimento dei 5.000 euro e il processo si ripeterà per ogni brano da rilasciare. In definitiva, ogni volta che verranno raccolti 5.000 euro in totale, dalle donazioni dei fan, Morgan pubblicherà uno degli altri 4 brani presentati al Festival. La pubblicazione dei 4 brani costerà 20.000 euro, denaro raccolto per essere corrisposto all’artista.

Intanto, con la pubblicazione del primo pezzo, Morgan scrive:

“Per il mio 48° compleanno festeggio facendo quel che più mi fa piacere nella vita: fare ascoltare la mia musica. Questo è uno dei 5 brani scartati da Sanremo 2021, complimentoni ragazzi”.