Più di qualcuno se lo starà chiedendo nelle ultime settimane: è possibile esportare chat WhatsApp in Telegram? La grande fuga dall’applicazione di messaggistica di Zuckerberg per i suoi tanto chiacchierati nuovi termini di servizio continua nonostante questi ultimi, per il momento, non siano entrati in vigore (lo faranno a maggio prossimo). Ebbene chi ha deciso di abbandonare il suo primo strumento di comunicazione potrebbe avere la necessità di salvare le conversazioni private e di gruppo degli ultimi tempi e ora c’è un modo per farlo con un solo comando.

Che:ra inevitabile che Telegram (come Signal d’altronde) approfittasse dell’attuale clima di critiche nei confronti di WhatsApp. L’app russa ha deciso dunque di mettere in campo tutti gli strumenti utili agli utenti per abbandonare del tutto il loro primo amore, dunque anche la possibilità di salvare la cronologia delle conversazioni e renderle subito disponibili proprio in Telegram. L’ultimo aggiornamento del servizio include proprio questa possibilità, pure da altre app di messaggistica naturalmente.

Per esportare chat WhatsApp in telegram si procede nel seguente modo. Si parte da WhatsApp naturalmente e si sceglie (una alla volta) la conversazione che si vuole salvare. Una volta dentro la conversazione, bisogna accedere alle impostazioni della stessa attraverso i tre puntini verticali in alto a destra. Nel menù proposto bisognerà scegliere la voce “Altro” e poi ancora “Esporta chat”. Tra le soluzioni proposte comparirà anche Telegram ora. La procedura continuerà con la scelta della chat del servizio concorrente in cui si vorrà esportare appunto il file delle conversazioni. In alternativa, i potrà optare per la sezione “Elementi Salvati”, di fatto una chat con se stessi dove conservare contenuti ritenuti importanti.

Il file .txt delle chat testuali WhatsApp esportate in telegram sarà consultabile con vari programmi, anche con il browser del telefono. Si potrà procedere invece alla visualizzazione dei contenuti multimediali con la loro semplice selezione.