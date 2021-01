L’uomo e il suo rapporto con lo scorrere del tempo nel testo di La Logica Del Tempo, il nuovo singolo di Renato Zero. Il brano sarà disponibile in tutte le radio da venerdì 29 gennaio ma è già disponibile negli store digitali, nell’album ZeroSettanta Volume 2.

Ci sono voluti 3 album diversi per festeggiare i suoi 70 anni: l’ambizioso progetto ZeroSettanta si è fatto in tre per riportare l’artista ai vertici delle classifiche di vendita. Con il volume 3 è entrato direttamente al primo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti della settimana in Italia, mettendo a segno un vero record: Renato Zero è l’unico artista a vantare un album alla pospone numero 1 in sei decenni diversi.

Ora torna in radio con un brano estratto dalla seconda parte di ZeroSettanta: La Logica Del Tempo è il nuovo singolo di Renato Zero in rotazione radiofonica da domani. Nel testo di La Logica Del Tempo, Renato Zero torna ad analizzare l’uomo e il suo rapporto con lo scorrere dei minuti, delle ore, dei giorni, degli anni.

Centrale è il modo dell’essere umano di rapportarsi con il trascorrere del tempo con un chiaro riferimento al concetto greco del “panta rei”, tutto scorre, tutto cambia, tutto muta nel giorno di pochi istanti, minuti, ore, giorni, mesi, anni.

La forza dell’uomo sta nel saper godere dei piccoli attimi di felicità che la vita gli offre, vivendo pienamente ogni secondo su questa terra. Solo vivendo la propria esistenza al 100% l’uomo potrà assaporare la felicità e scoprire il segreto della libertà.

Testo de La Logica Del Tempo di Renato Zero

Dicono che il meglio sia già stato scritto

Che il presente è un soffio ed il futuro è incerto

Che ogni storia è solamente un opera della casualità

Dicono che vivere sia simile ad un viaggio

Che ogni cosa fugge ed è tutto di passaggio

E le emozioni forti con il tempo non si vivranno più

Mi guardo nello specchio e vedo sempre quello sguardo di anni fa

E un’anima leggera sempre accesa mentre tutto se ne va

In ogni momento

E nella logica del tempo qualsiasi cosa passerà

Anche se non ne cogli il senso

Un giorno il senso arriverà

Ed è una regola del mondo

Chi amore ha dato amore avrà

In questo tempo senza tempo

Che noi chiamiamo eternità

Dicono che il bene qui non ha mai vinto

Che il cinismo è figlio di un sogno che si è spento

Ed ogni desiderio con il tempo si rassegna alla realtà

Io invece chiudo gli occhi e ho sempre l’entusiasmo di anni fa

La mia anima non cambia e sogna ancora sogna e sognerà

E combatte nel vento

Perchè la logica del tempo qualsiasi cosa cambierà

Anche se non ne cogli il senso

Un giorno il senso arriverà

Ed è una regola del mondo

Chi amore ha dato amore avrà

In questo tempo senza tempo

Che noi chiamiamo eternità

Eternità