La seconda parte di Lupin su Netflix è in arrivo. La piattaforma di streaming ha annunciato quando saranno disponibili i restanti cinque episodi che compongono la prima stagione.

Dopo aver conquistato il podio delle serie tv più viste su Netflix, lo show francese, adattamento in chiave moderna del ladro gentiluomo nato dalla penna di Maurice Leblanc, ha chiuso il suo ultimo episodio con un grosso cliffhanger. Assane Diop, il protagonista interpretato da Omar Sy, si è trovato faccia a faccia con il detective Youssef Guedira; lui è infatti l’unico ad aver notato le somiglianze tra Arsenio Lupin e le gesta di Assane.

Stando a quando svelato da Netflix nelle ultime ore, il fenomeno mondiale Lupin tornerà nell’estate 2021 con 5 nuovi episodi diretti da Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at second sight). La data precisa verrà comunicata in seguito. Nel cast sono stati confermati, oltre ad Omar Sy, anche Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan. La serie è prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck).

Lupin segue le vicende di Assane Diop, un uomo che vive di piccoli furti, che per vendicare la morte di suo padre, condannato per un crimine che non ha commesso, mette in piedi una squadra al fine di segnare il colpo del secolo al Louvre. Venticinque anni prima degli eventi della serie tv, Assane aveva visto la sua vita sconvolta con l’arresto e la successiva morte del padre, suicidatosi in carcere. Prima di togliersi la vita, l’uomo ha lasciato al figlio una specie di testamento: il romanzo di Arsenio Lupin. Diventato adulto e con un’irrefrenabile voglia di vendetta, Assane emula lo stile, la tecnica e le gesta del ladro gentiluomo di Leblanc, muovendosi in incognito, tra mille identità, per sviare la polizia.

Ecco la locandina che annuncia la seconda parte di Lupin su Netflix:

I primi cinque episodi della serie tv sono disponibili in streaming su Netflix.