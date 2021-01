Le avventure di Assane Diop continuano, ma quando uscirà la seconda parte di Lupin su Netflix? Dopo il discreto debutto lo scorso 8 gennaio, la serie francese che rielabora il mito del ladro gentiluomo si è piazzata nei top trend dei prodotti in streaming della piattaforma per diversi giorni successivi. Un successo per Lupin, che è diventata la serie made in France più vista all’estero.

Tuttavia, finora abbiamo visto solo la prima metà delle gesta di Assane Diop. Omar Sy (Quasi Amici) interpreta un uomo che, ispirandosi alle avventure del ladro gentiluomo Arsenio Lupin, decide di mettere in atto il colpo del secolo per vendicarsi di coloro che hanno portato suo padre al suicidio. Nella serie c’è anche l’attrice francese Ludivine Sagnier nei panni dell’ex moglie del protagonista, Claire.

Il finale della prima parte di Lupin si è concluso con un cliffhanger. Assane si reca a Étretat, in Francia, con Claire e il loro figlio di 14 anni, Raoul. I flashback spiegano in dettaglio la storia d’amore tra il protagonista e la sua ex moglie, gettando luce sul cosa abbia portato alla fine del loro matrimonio. Sul treno, però, Assane scopre di essere seguito da qualcuno ingaggiato per ucciderlo. Quando pensava di essere riuscito a incastrarlo, si ritrova faccia a faccia con l’investigatore Youssef Guedira, da tempo sulle tracce del moderno Lupin ed è convinto di averlo trovato.

Per sapere quando uscirà la seconda parte di Lupin su Netflix bisognerà aspettare: la piattaforma di streaming non ha ancora annunciato il rilascio della nuova tranche di episodi – presumibilmente cinque. La data potrebbe essere in estate e nell’autunno di quest’anno.

La scena ripartirà dalla resa dei conti tra Assane Diop e Youssef Guedira. L’investigatore è convinto di aver trovare l’abile ladro che ha provato il colpo al Louvre, ma Assane sarà altrettanto capace di sfuggirgli? Inoltre ci sono le questioni familiari: Claire non accetterà che l’ex marito compia un’altra sciocchezza o che metta in pericolo Raoul. D’altra parte, Assane cerca di essere un buon padre di famiglia, ma sembra inevitabile che continuerà a mettere in scena suoi stessi vecchi trucchi da ladro gentiluomo e pare piacergli molto questo stile di vita.

In attesa di scoprire qualcosa in più, i primi 5 episodi di Lupin sono disponibili su Netflix.