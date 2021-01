Bocciato! La Caserma ha debuttato su Rai2 ieri sera con la sua prima puntata e noi non possiamo far altro che bocciare lo sforzo, che in realtà non c’è stato. Ma davvero si credeva di poter cambiare location passando da un polverose Collegio ad una montagna innevata per vincere la scommessa? Sembra proprio che fosse questo il pensiero originale ma chi di dovere non aveva fatto i conti con il pubblico che premia Il Collegio per via del trash e non perché si tratta di sprovveduti e spesso ignoranti millenials lontani da casa o dalla tecnologia.

Ancora una volta il messaggio che passa è proprio questo. I ragazzi di oggi sono ignoranti (Il Collegio), a stento sanno parlare l’italiano o hanno nozioni di cultura generale e adesso sono anche dei buoni a nulla visto che non riescono a seguire le regole mostrandosi ribelli anche per cose di poco conto (vedi i capelli). Eh sì, perché l’inizio del docureality non differisce molto dal Collegio, via vestiti di tendenza e di marca e largo alle divise (questa volta quelle militari), via i telefoni (ma niente provola in arrivo dalla Puglia come con Giulia Scarano) e benvenuti taglio di capelli e regole, risultato? Pressoché lo stesso ma con una differenza, mentre i giovani del primo programma entrano in una scuola, quelli che hanno scelto di partecipare a La Caserma sanno bene di andare incontro alla vita militare con obblighi e regole.

I commenti negativi sui social si sprecano oggi e tra chi non ci vede poi tanta somiglianza con Il Collegio, c’è chi accusa la Rai di aver voluto puntare su un’idea di stampo conservatore mentre altri ancora fanno notare che quello andato in onda non ha niente a che vedere con la vera vita militare. E poi… vogliamo dire una cosa? Ma quanto abbiamo sentito la mancanza della Petolicchio?

A quanto pare il tentativo di raggirare lo spettatore non ha funzionato ma come sempre gli ascolti volano. La Caserma ha debuttato con 2.268.000 spettatori e il 9,9%.di share e questo la dice lunga sull’esordio de La Caserma che andrà avanti per sei settimane ma che potrebbe trarre forza dai suoi partecipanti strada facendo. Ci sarà un calo la prossima settimana dopo la curiosità iniziale?