La Caserma prende il via proprio oggi, 27 gennaio, su Rai2 con le reclute pronte a mettersi in gioco con la voce fuori campo di Simone Montedoro pronto a raccontare le disavventure dei novelli soldati. Dopo il successo de Il Collegio, ecco il programma che promette di essere un mix tra romanzo esperienziale e

adventure, con l’idea di raccontare i ventenni del 2020, “una generazione profondamente matura, capace di leggere la tradizione, proiettarsi nel

futuro e ben consapevole di se stessa”. I ragazzi chiamati a contendersi la vittoria finale, e 20mila euro, sono tutti tra i 18 e i 23 anni, studenti, lavoratori o appartenenti alla categoria dei neet, tutti sono chiamati ad affrontare addestramenti sotto la neve, corse zavorrate, escursioni in esterna e suggestive arrampicate, ma ci sarà il trash che ha reso così famoso e seguito Il Collegio?

Lo scenario scelto per questa prima stagione de La Caserma sarà Levico, in provincia di Trento, con una struttura adibita a caserma, trasformata per l’occasione in un set unico per un percorso di addestramento duro e a contatto con la natura. Il centro è composto di 4 edifici e di un piazzale esterno per le esercitazioni. La Caserma è un programma scritto da Cristiano Rinaldi con Cristina Limon, Roberto Petrucci, Andrea Marchi, Veronica Pennacchio, Caterina Gaia e Chiara Iacobelli. La regia è di Riccardo Valotti.

Nella prima puntata sette ragazzi e sei ragazze provenienti da tutta Italia varcano il cancello della Caserma e dopo aver fatto la conoscenza con i “superiori”, iniziano le prime fasi dell’addestramento, che prevedono anche la cura delle camerate, la pulizia dei bagni e la preparazione del “cubo”. I ragazzi dovranno affrontare prove giornaliere e dei meccanismi che dovranno diventare delle vere e propri routine per loro. Le reclute de La Caserma dovranno sostenere prove fisiche e attitudinali prima di recarsi a Monte Bondone per la prima avventurosa esercitazione in esterna. Le anticipazioni rivelano che le prime punizioni sono già dietro l’angolo, chi finirà nei guai?

Nel cast de La Caserma troviamo George Ciupilan (18 anni); Nicholas & William Lapresa (21 anni); Luca Ferettini (18 anni); Alessandro Badinelli (22 anni); Erika Mattina (23 anni); Antonio Gennarelli (19 anni); Naomi Akano (19 anni). Omar Hussain (23 anni); Alice Paniccia (23 anni); Linda Mauri (22 anni); Martina Albertoni (19 anni); Elena Santoro (21 anni).