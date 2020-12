Comei fedelissimi PlayStation già sapranno, di recente “mamma” Sony ha dato ufficialmente il via a nuovi sconti PS Store di gennaio, per quanto non si sia ancora concluso questo 2020 tanto particolare. Sconti che, come prevedibile, interessano centinaia di produzioni in pixel e poligoni destinate alle console del colosso giapponese del gaming – quindi PlayStation 4 e la più recente PlayStation 5, attualmente praticamente introvabile -, tra giochi completi, DLC e Season Pass. E che fanno eco alle tante offerte viste dal periodo del Black Friday a quello natalizio, che sono riservate a chi non disdegna acquistare dagli store online e godersi i videogame in edizione digitale.

E se è vero che su queste pagine abbiamo già snocciolato insieme gli sconti PS Store di gennaio, ora sono gli stessi editor a spingere la promozione andando a rivelare quali, secondo loro, sono i migliori giochi per PS4 e PS5 attualmente in saldo nel negozio virtuale della “grande S”. Nella scheda dei giochi Scelti dagli Editor trovano allora spazio tutti quei titoli che i publisher desiderano promuovere sfruttando questa importante vetrina digitale. Per fare qualche esempio, collegandoci sulle pagine del PlayStation Store, troviamo il remake di Resident Evil 3 in sconto del 67% o Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition al 75% in meno rispetto al prezzo di listino, senza dimenticare offerte golose per Nioh 2, Final Fantasy 7 Remake, Persona 5 Royale, DOOM Eternal o Sekiro Shadows Die Twice.

A seguire, gli sconti PS Store per PS4 e PS5 scelti dai creatori di videogame, attivi fino alla fine di gennaio 2021:

Persona 5 Royal -50% a 29,99 euro

Nioh 2 -43% a 39,89 euro

Final Fantasy VII Remake -50% a 34,99 euro

The Outer Worlds -60% a 23,99 euro

Final Fantasy XIV Online – Complete Edition -50% a 27,49 euro

DOOM Eternal Edizione Standard -67% a 23,09 euro

Resident Evil 3 -67% a 19,79 euro

Monster Hunter World: Iceborne Digital Deluxe Edizione Maestro -33% a 33,49 euro

Tetris Effect -50% a 19,99 euro

Resident Evil 2 -60% a 15,99 euro

Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition -35% a 45,49 euro

Monster Hunter World a 19,99 euro

Celeste -67% a 6,59 euro

Spyro Reignited Trilogy -65% a 13,99 euro

Onrush -75% a 2,49 euro

Donut County -65% a 4,54 euro

Hollow Knight: Edizione Cuore di Vuoto a 14,49 euro

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition -75% a 14,99 euro