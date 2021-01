Dopo le tante offerte messe sul piatto per il periodo natalizio con il tradizionale Calendario dell’Avvento, sono ora gli Sconti Big da GameStop a solleticare palato e portafogli degli appassionati di videogiochi. All’interno delle promozioni legate al nuovo Volantone di GameStopZing di gennaio 2021 vi è infatti questa ultima iniziativa ad offrire diverse opportunità di risparmio ai clienti.

Opportunità, quella degli Sconti Big da GameStop, che prima di tutto fa rima con la possibilità di acquistare due giochi e pagare quello meno caro soltanto 5 euro. L’offerta in questione, come potete verificare voi stessi sul sito ufficiale dell’azienda di rivendita focalizzata sull’universo videoludico, è valida in via ufficiale fino al prossimo 18 febbraio – salvo eventuali proroghe – ed è riservata ai possessori di GSZ+. Non solo, sappiamo che non è cumulabile con altre promozioni ed è attiva solo nei punti vendita, dunque non sullo store online di GSZ. Per sapere quali sono i videogame inclusi nell’iniziativa – che sono marchiati da un bollino speciale – è allora necessario recarsi in uno dei negozi GameStop sparsi su tutto il territorio italiano, naturalmente nel pieno rispetto delle norme del DPCM vigente.

Gli Sconti Big da GameStop sono comunque pensati anche per chi preferisce acquistare in eCommerce. Non a caso online collegandovi a questo indirizzo troverete uno sconto del 20% su una selezione di diversi giochi, come ad esempio Mortal Shell proposto a 23,97 euro, il survival horror tutto made in Italy Daymare 1998 Black Edition Esclusiva GameStop a 16,77 euro, Dead Cells a 11,97 euro, Moonlighter a 11,97 euro, e ancora Frostpunk a 15,97 euro – per altro recentemente incluso tra i nuovi titoli PlayStation Now di gennaio 2021. A chiudere, troviamo pure offerte sull’acquisto dei prodotti Funko: comprando un Funko Pop! otterremo uno sconto del 10%, che sale al 20% in caso di acquisto di due pezzi e al 30% per tre pezzi. In negozio è inoltre possibile acquistare due prodotti Marvel Disney e ricevere il meno caro a metà prezzo.