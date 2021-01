Sembrava un progetto ormai da escludere, ma in queste ore sta prendendo nuovamente piede la possibilità che Huawei lanci sul mercato, a stretto giro, una sorta di Huawei Mate 40 Lite che potrebbe fare la differenza. Soprattutto tra coloro che hanno un budget inferiore rispetto ai top di gamma, pur non volendo rinunciare a prestazioni importanti. Già, perché questa serie, come abbiamo avuto modo di evidenziare nello scorcio finale del 2020, può contare tra le altre cose su una fotocamera che ha pochi rivali sul mercato.

Le potenziali specifiche del nuovo Huawei Mate 40 Lite

Quali potrebbero essere i principali punti di forza per il nuovo Huawei Mate 40 Lite? Il mese scorso, questo smartphone con nome in codice OCE-AN00, ha superato la certificazione di ricarica wireless e la certificazione di accesso alla rete in Cina. Su Huawei Central si parla di Mate 40E come nome ufficiale dello smartphone. Il device era inizialmente equipaggiato con una fotocamera principale IMX 700 da 50 MP ma, a causa della carenza di componenti, sarà ora cambiato in un sensore da 64 MP.

Le anticipazioni odierne suggeriscono anche che il Huawei Mate 40 Lite, o Mate 40E, sarà dotato di uno schermo OLED da 6,5 ​​pollici con risoluzione 2376 x 1080p, un processore con frequenza di 2,86 GHz e altro ancora. Inoltre, questo smartphone potrebbe portare il processore Kirn 990 5G. Tuttavia, è importante evidenziare che, al momento, una conferma ufficiale su questo device deve ancora arrivare.

Al momento non si hanno altri spunti a proposito del progetto relativo a Huawei Mate 40 Lite, ma è probabile che nel giro di una o due settimane si possa muovere qualcosa. Di sicuro, la sensazione è che il produttore asiatico sia propenso a realizzare un device alla portato di coloro che hanno meno potere di acquisto. Fateci sapere cosa ne pensate.