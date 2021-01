In molti, pensando al bonus collaboratori sportivi, si concentrano sulla quota relativa al primo scorcio del 2021. In sostanza, ci si concentra sulla data del 5 marzo, quando la categoria dovrebbe ricevere i soldi accumulati nei primi due mesi del nuovo anno. In realtà, come abbiamo in parte riportato alcuni giorni fa, bisogna fare molta attenzione anche a chi vive altri disagi. Mi riferisco ai tantissimi casi tra quelli che attendono ancora riscontri per quanto concerne il saldo di novembre 2020.

Tante domande, per svariati motivi, sono state integrate solo in queste settimane e, di conseguenza, il bonus collaboratori sportivi di due mesi fa continua a latitare. Come stanno le cose oggi 27 gennaio? Cosa dobbiamo aspettarci? Domande ricorrenti ed accentuate dal fatto che i vari call center di riferimento forniscono di volta in volta risposte differenti, almeno stando alle testimonianze di coloro che vorrebbero saperne di più. In ogni caso, stamane pare si sia presa una direzione più chiara.

Stato pagamenti di novembre 2020 per bonus collaboratori sportivi

Gli ultimi feedback, infatti, sembrano andare nella stessa direzione a proposito dell’erogazione del pagamento per il bonus collaboratori sportivi. Almeno per quanto concerne novembre. A tanti utenti, proprio in questi giorni è arrivata l’email dove vengono resi più trasparenti i requisiti sul bonus di dicembre, nonostante le stesse persone ancora non abbiano ricevuto novembre. Una volta inviata un’email all’assistenza, viene annunciato che il pagamento di novembre avverrà la prossima settimana.

Questo, però, viene riportato solo tramite messaggio di posta elettronica o telefonicamente, in quanto all’interno dell’app viene annunciato che la domanda per il bonus collaboratori sportivi di novembre sia ancora in istruttoria. Staremo a vedere se le cose andranno effettivamente così, oppure se dovremo attendere a lungo prima di fare questo step. L’auspicio è che la situazione si sblocchi definitivamente con l’arrivo di febbraio.