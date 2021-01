Quella di oggi è una scadenza delicatissima per coloro che attendono il bonus collaboratori sportivi a gennaio. A differenza di quanto vi abbiamo riportato la scorsa settimana, in questo frangente non mi riferisco alle prime due mensilità del nuovo anno, quanto ai diretti interessati che stanno aspettando la quota di novembre o dicembre. Cerchiamo dunque di capire perché oggi 25 gennaio sia in programma un appuntamento molto importante per tutti, auspicando che nel frattempo arrivino comunicazioni ufficiali.

Cosa succede oggi 25 gennaio con il bonus collaboratori sportivi?

In sostanza, i potenziali utenti che riceveranno a breve il bonus collaboratori sportivi, in questi giorni hanno ricevuto un messaggio di posta elettronica. La mail, più in particolare, contiene una procedura guidata con la quale il destinatario potrà cliccare su un link personalizzato. Una volta atterrati nella pagina preposta, avrà la possibilità di confermare o meno i requisiti richiesti dalla legge. Insomma, sarà questo l’ultimo step con cui si potrà comunicare se si rispettino i criteri per rinunciare all’indennità.

Non sono chiari i motivi per i quali alcuni abbiano già ottenuto il bonus collaboratori sportivi, riferito alle mensilità di novembre e dicembre, mentre altri stiano ancora aspettando, al punto da dover dare conferma con la procedura appena descritta. Resta il fatto che si tratti di uno step fondamentale per chi è in bilico. Come se non bastasse, abbiamo anche una data di scadenza molto rigorosa da dover rispettare. Gli interessati, infatti, dovranno portare a termine il tutto entro le 23:59 di oggi 29 gennaio.

Ricapitolando, non c’è tempo per domande e dubbi. Controllate la casella di posta elettronica associata all’indirizzo email con il quale vi siete iscritti a suo tempo alla piattaforma. Qualora doveste trovare messaggi contenenti la procedura riportata su, eseguitela immediatamente. Altrimenti addio bonus collaboratori sportivi relativo a novembre e dicembre.