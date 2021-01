Disponibile dallo scorso mese di giungo in esclusiva su PS4 – e naturalmente compatibile con l’attualmente richiestissima PS5 -, The Last of Us 2 è, senza paura di esagerare, un capolavoro a tutto tondo. Il survival game realizzato dai talentuosi ragazzi di Naughty Dog ha saputo emozionare pubblico e critica grazie ad una narrazione intensa e assolutamente matura, riportato la storia di Ellie e Joel sui nostri schermi a cinque anni dagli eventi visti nel primo capitolo.

La protagonista, ora più matura, è chiamata a imbracciare ancora una volta le armi in un mondo post apocalittico devastato dalla pandemia, e a conoscere da vicini il significato autentico della perdita, della vendetta e della rinuncia. Non solo, rispetto al capitolo originale del 2013, The Last of Us 2 migliora tutto quello che di buono conoscevamo anche sul pianto squisitamente ludico, mettendo sul piatto un gameplay più agile e dinamico, sia nelle fasi esplorative che in quelle dedicate al combattimento – o all’alternativo approccio stealth. Non dovrebbe allora stupire che l’ultima fatica poligonale dei “cagnacci” californiani sia stata omaggiata nel corso dei mesi con una variegata selezione di premi e riconoscimenti da parte di critica videoludica e community di appassionati, tanto da infrangere un record ambitissimo per chiunque realizzi videogame.

Sì perché, come si legge sulla pagine del forum Reddit, The Last of Us 2 è ad ora il videogioco più premiato della storia. Naughty Dog va di conseguenza a superare CD Projekt, software house polacca che ha a lungo detenuto il primato grazie alla sontuosa esperienza ruolistica di The Witcher 3 Wild Hunt – e che è tornata sotto i riflettori per il lancio assai controverso di Cyberpunk 2077 a dicembre 2020. In particolare, l’intenso viaggio di Ellie in esclusiva su PlayStation 4 è riuscito a portarsi a casa ben 261 riconoscimenti. Tra questi, 169 sono stati assegnati dalla stampa, mentre i restanti 92 dalla community di appassionati.