È stato un anno assai goloso sotto il punto di vista videoludico, con prodotti del calibro di The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima, per citarne due, che hanno monopolizzato le attenzioni. Ovviamente la conclusione della corsa lunga dodici mesi non può che essere accompagnata da un momento di riflessione. Che, in termini pratici, per il mondo dei videogiochi si traduce nell’assegnazione di importanti premi.

A pochi giorni dalla “notte degli Oscar” videoludici, i The Game Awards 2020, c’è come di consueto un altro evento molto seguito che assegna le sue statuette. Sono i Golden Joystick 2020, che nella serata di ieri hanno calamitato le attenzioni dei fan. E i cui verdetti hanno sostanzialmente confermato le ottime impressioni degli utenti su determinati titoli, che sono finiti per divenire mattatori della serata.

The Last of Us Part 2 guida la carica: ecco i Golden Joystick 2020

Protagonista assoluto, come era lecito attendersi, The Last of Us Part 2. Il gioco di Naughty Dog, dopo aver fatto incetta di voti positivi dai maggiori portali della stampa specializzata (e non solo) ha fatto la parte del leone anche ai Golden Joystick 2020. Portandosi a casa in scioltezza la bellezza di sei premi.

Nessuno come il titolo recante la firma dei ragazzi di Naughty Dog, con il solo Minecraft che riesce ad accaparrarsi più di un riconoscimento. Sono state premiazioni di fatto molto eterogenee (fatta eccezione, per l’appunto, per The Last of Us Part 2). E che in sostanza hanno permesso a diversi protagonisti dell’annata videoludica di ottenere il giusto spazio.

Ecco di seguito tutti i premi assegnati:

– Miglior Storytelling – The Last of Us 2

– Miglior Gioco Multiplayer – Fall Guys

– Miglior Visual Design – The Last of Us 2

– Miglior Espansione – No Man’s Sky: Origins

– Videogioco dell’Anno Mobile – Lego Builder’s Journey

– Miglior Audio – The Last of Us 2

– Miglior Gioco Indie – Hades

– Miglior Gioco in corso – Minecraft

– Studio dell’Anno – Naughty Dog

– Gioco dell’Anno eSports – Call of Duty: Modern Warfare

– Miglior Nuovo Streamer / Broadcaster – iamBrandon

– Miglior Family Game – Fall Guys

– Miglior Gaming Community – Minecraft

– Migliore Attrice – Sandra Saad (Kamala Khan)

– Premio Breaktrough – Innersloth (Among Us)

– Contributo Eccezionale – The Gaming Industry

– Gioco dell’Anno PC – Death Stranding

– Miglior Hardware da Gaming – NVIDIA GeForce RTX 3080

– Gioco dell’Anno Playstation – The Last of Us 2

– Gioco dell’Anno Xbox – Ori and the Will of the Wisps

– Gioco dell’Anno Nintendo – Animal Crossing: New Horizons

– Gioco Più Attes – God of War: Ragnarok

– Premio Scelta della Critica – Hades

– Gioco dell’Anno Globale – The Last of Us 2

E sono senza dubbi tanti utili spunti per i recuperi del caso da effettuare in vista del Natale 2020. Approfittando magari degli immancabili sconti che fungeranno da marcia d’avvicinamento alle festività in questione. Partendo proprio da questa settimana, con il Black Friday che animerà la scena nella giornata di venerdì.

