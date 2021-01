Gli amanti del calcio virtuale sapranno bene che FIFA 21 rappresenta l’ultima iterazione della popolare serie di EA Sports e Electronic Arts. Iterazione ricchissima di novità tra gameplay e meccaniche di FUT, chiamata pure a scontrarsi a muso duro con il rivale eFootball PES 2021 di casa Konami, e che purtroppo non tutti sono ancora riusciti a portarsi a casa.

Fortunatamente, arriva in soccorso dei ritardatari il sempre puntuale Amazon, che in data odierna – 21 gennaio 2020 – ha messo in offerta ben cinque videogiochi di assoluto richiamo, tra cui figura per l’appunto anche FIFA 21. Il calcistico del team di sviluppo canadese è proposto dal colosso dell’eCommerce al prezzo scontato di 39,76 euro in edizione PlayStation 4. Vi ricordiamo che questa versione vi permette pure di avere diritto all’aggiornamento next-gen del tutto gratuito per PS5, console di ultima generazione di Sony disponibile in Italia dallo scorso 19 novembre, e attualmente sold-out un po’ ovunque.

Offerta Fifa 21 Passa alla versione per console PS5 o Xbox Series X

Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21 per sistema PlayStation4,...

Questo stesso giovedì, la compagnia fondata e capitanata da Jeff Bezos propone in offerta anche l’acclamatissimo The Witcher 3: Wild Hunt, terzo capitolo della trilogia ruolistica realizzata da CD Projekt RED – gli stessi autori dell’assai più controverso Cyberpunk 2077. In attesa della seconda stagione della serie TV su Netflix, le avventure poligonali di Geralt di Rivia possono essere vostre al prezzo scontato di 18,98 euro, che si riferiscono alla GOTY Edition comprensiva di tutti i DLC.

Offerta The Witcher III - Game Of The Year - PlayStation 4, Dialogo: Inglese,... Include le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, che offrono ben...

Affronta i tuoi nemici nei panni di un esperto cacciatore di mostri,...

Dragon Ball Fighterz - PlayStation 4 DRAGon BALL FighterZ nasce da ciò che rende la serie DRAGon BALL...

In collaborazione con Arc System Works, DRAGon BALL FighterZ porta al...

Oltre a FIFA 21 e a The Witcher 3, su Amazon Italia troviamo tre le offerte del giorno in ambito videoludico anche il picchiaduro ad incontri Dragon Ball FighterZ, venduto al prezzo di 20,99 euro, affiancato da Assassin’s Creed Odyssey – sempre a 20,99 euro – e dal più recente Watch Dogs Legion – al prezzo di 35 euro -, una delle ultime produzioni targate Ubisoft ad essere sbarcate sugli scaffali – e che anche noi abbiamo apprezzato per innovazione e coraggio nella nostra recensione dedicata.

Offerta Assassin'S Creed Odyssey - PlayStation 4 Vivi una leggendaria Odissea e affronta un'epica avventura in un mondo...

Personalizza il tuo equipaggiamento e padroneggia nuove abilità...

Offerta Watch Dogs Legion - PlayStation 4 Esplora Liberamente Un Enorme Mondo Urbano E Visita I Luoghi Più...

Scopri Un'Innovazione Di Gioco Mai Vista. Puoi Reclutare Nella Tua...

Cosa ne dite, ne approfitterete per arricchire la vostra collezione geek grazie ad Amazon?