Provare giochi come The Last of Us e Uncharted, e le rispettive saghe, rappresenta un po’ il punto più alto dell’esperienza videoludica per ogni utente. Naughty Dog, con un lavoro certosino e ambizioso, è riuscita a creare due veri e propri capolavori. Perle che rappresentano un po’ l’apice della catena alimentare per quanto riguarda i videogiochi. E che immancabilmente hanno settato nuovi standard qualitativi per i posteri.

È ovvio dunque che ogni videogiocatore che si rispetti guardi alle mosse dello studio con la giusta attenzione. Ogni momento potrebbe essere quello propizio per veder spuntare dal cilindro qualcosa di nuovo. Che renda onore a quanto fatto per l’appunto su The Last of Us e Uncharted.

Chiaro è che i fan dei due franchise attendano con speranza un nuovo episodio delle due serie. Allo stesso tempo, risulta assai difficile (più per la prima che per la seconda, a dirla tutta, ndr) che la cosa accada. Gli archi narrativi sembrerebbero essere stati conclusi, e le ultime indiscrezioni su Naughty Dog parrebbero confermare una nuova deriva.

The Last of Us e Uncharted vanno in pensione?

I rumor delle ultime ore vorrebbero il team di sviluppo lontano (e anche molto) da The Last of Us e Uncharted. Le due saghe videoludiche non sarebbero al momento nei piani per quanto concerne il prossimo futuro, dal momento che gli addetti ai lavori parrebbero avere nuove mire.

Un esordio quello che si prospetta per loro, visto che si parla di un nuovo titolo (e probabilmente franchise) legato al mondo fantasy. A scatenare le voci di corridoio ci hanno pensato alcuni concept art pubblicati da uno degli artisti di Naughty Dog.

Una mossa che ovviamente vuol dire tutto o niente, sebbene ci sia da sottolineare come il team di sviluppo non abbia confermato (né smentito) questa possibile deriva. Neil Druckmann, dal canto suo, aveva già anticipato di come il team fosse al lavoro su un progetto grandioso. Pur senza scendere però nei dettagli riguardo questa nuova produzione. Che si prospetti una succulenta novità per il mercato?

