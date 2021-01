Nel solco tracciato da Il Collegio prende posto il cast de La Caserma, il nuovo docu reality di Rai2 al via domani, 27 gennaio, su Rai2. Il programma, realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti che dai banchi di scuola e dal problema del taglio dei capelli, sono finiti in uno scenario peggiore in cui le parole d’ordine saranno disciplina, doveri, convivenza, addestramenti e dure esercitazioni.

Nel cast de La Caserma troveremo George Ciupilan (18 anni); Nicholas & William Lapresa (21 anni); Luca Ferettini (18 anni); Alessandro Badinelli (22 anni); Erika Mattina (23 anni); Antonio Gennarelli (19 anni); Naomi Akano (19 anni). Omar Hussain (23 anni); Alice Paniccia (23 anni); Linda Mauri (22 anni); Martina Albertoni (19 anni); Elena Santoro (21 anni). Il comunicato stampa Rai li definisce i protagonisti della prima puntata e questo lascia pensare che potrebbero esserci addii e nuovi arrivi nel corso del programma. I ragazzi dovranno adattarsi a un rigido percorso di formazione militare rispettando le regole imposte da cinque istruttori professionisti sotto l’occhio vigile di un irremovibile istruttore capo, Renato Daretti.

🎖️ Martina, Antonio, Omar ed Elena. Cos'hanno in comune? Fanno tutti parte della stessa squadra, quella de #LaCaserma. Clicca su RaiPlay per vedere le backstories integrali 👉https://t.co/ePntSE5MOQ 📌 L'appuntamento è per mercoledì alle 21.20 su #Rai2. pic.twitter.com/gyo2e8vHG7 — Rai2 (@RaiDue) January 25, 2021

I ragazzi saranno affidati agli istruttori e, in particolare, a Germano Capriotti, Simone Cadamuro, Salvatore Rossi, Deborah Colucci e Giovanni Rizzo. La voce di Simone Montedoro, nel ruolo di narratore, racconterà e accompagnerà le avventure dei giovani durante tutte le 6 puntate.

📌 Una cartolina per… Elena, Erika e Nicholas & William. 🔖

Preparatevi alle sfide più ardue: sveglia all'alba e freddo glaciale.⏰❄️



🎖#LaCaserma dal 27 gennaio, ore 21.20 su #Rai2 pic.twitter.com/05Hi4byw7c — Rai2 (@RaiDue) January 24, 2021

Questi giovani avranno dunque trenta giorni per superare i propri limiti, per crescere e diventare un po’ più adulti. Scopo del programma sarà la formazione di un gruppo solidale e unito: ciascuno dei protagonisti dovrà sviluppare il “senso del fare” per un unico obiettivo, essere una squadra. Il resto lo scopriremo domani sera, 27 gennaio, quando La Caserma prenderà il via nel prime time di Rai2 a partire dalle 21.20 circa. Avrà lo stesso risultato social e di ascolti de Il Collegio oppure sarà un flop? Le regole lasciano a casa il trash, ma mai dire mai.