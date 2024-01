Nome: George

Cognome: Ciupilan

Anno di nascita: 2002

Città: Stella (Savona)

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Influencer

Chi è George Ciupilan

George Ciupilan è una giovane star del web. Nato in Romania nel 2002, George è cresciuto a Stella, in provincia di Savona. Proprio nel capoluogo si diploma all’Istituto tecnico per geometri Boselli Alberti.

La sua scalata verso il successo inizia nel 2019 quando partecipa al docureality Il Collegio e continua nel 2021 con la sua partecipazione a La Caserma. Entrambe le partecipazioni lo rendono sempre più popolare sui social, dove inizia a farsi strada come influencer. La consacrazione arriva nel 2022, quando entra a far parte della casa del Grande Fratello VIP.

Oggi su Instagram vanta circa 570 mila follower, mentre su TikTok è circondato da quasi 2 milioni di follower.

L’aggressione nel gennaio 2024

Il 14 gennaio 2024 George Ciupilan è stato aggredito da un gruppo di ragazzi. La notizia è trapelata dopo che lo stesso George ha raccontato l’episodio sui social mostrando il volto tumefatto e le ferite.

La causa dell’aggressione non è stata resa nota. Georgie Ciupilan ha raccontato l’episodio con queste parole:

“Ciao, purtroppo queste sono le mie condizioni, devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la parte alta del tronco, soprattutto la spalla che faccio fatica a muovere. Purtroppo questa aggressione è uno scotto della popolarità. Spero che nessun altro collega che fa il mio stesso lavoro le possa succedere una cosa di questo tipo deve correre rischi per la propria salute, come sta succedendo a me in queste ore”.

