Simone Montedoro ne La Caserma. Questo è uno degli ultimi rumors che riguardano il ritorno del capitano Tommasi di Don Matteo in tv seppur in un ruolo tutto nuovo. A lanciare la bomba è Giuseppe Candela di Dagospia che, parlando del nuovo docureality sulla falsa riga de Il Collegio, porterà sullo schermo ragazzi pronti a vivere nel 1917 in piena Prima Guerra Mondiale. Ma questa non è l’unica novità rivelata dal giornalista che svela anche che ci sarà una voce narrante (proprio come Giancarlo Magalli ne Il Collegio) e che sarà quella di Simone Montedoro.

Toccherà al Capitano Tommasi di Don Matteo narrare le disavventure dei protagonisti, ragazze tra i 18 e i 22 anni, che vivranno chiusi in una caserma in veste di cadetti militari pronti ad eseguire gli ordini di sei ex militari e il problema, ne siamo sicuri, non sarà il taglio dei capelli. Non mancheranno allenamenti, prove e sorprese a cominciare dai volti dei protagonisti.

I primi promo hanno mostrato i dettagli del nuovo docureality a cominciare proprio da alcuni volti noti come quello di George Ciupilan che due anni fa era proprio un collegiale della quarta stagione. A lui si uniscono i Tiktoker Lapresa Twins, William E Nicholas Lapresa. Al momento non si conoscono i nomi degli altri ragazzi del cast ma sicuramente potrebbero esserci altri volti noti al pubblico di Rai2 e non solo. L’unica cosa certa è che tutti i cadetti si ritroveranno ad affrontare una realtà decisamente nuova specie in questi anni in cui l’obbligo di leva non c’è più.

Il pubblico che ha amato il trash e i protagonisti de Il Collegio farà lo stesso con La Caserma? Lo scopriremo nella seconda parte di gennaio quando lo show prenderà il via con l’aiuto di Simone Montedoro, salvo smentite.