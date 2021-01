Quello vissuto nell’ultimo periodo è un vero e proprio giallo, a proposito del bonus collaboratori sportivi. Un sostegno fondamentale per una categoria messa in ginocchio dal Covid, al punto che ieri abbiamo ritenuto importante riportare le recenti dichiarazioni da parte del Ministro Spadafora. In un contesto del genere, non possiamo non concentrarci sulle news di queste ore, visto che in tanti vorrebbero cerchiare in rosso sul calendario date utili per saperne di più sotto questo punto di vista.

Bonus collaboratori sportivi di gennaio, la data del Decreto ristori 5

Per farvela breve, da giorni si parla di un possibile pagamento in unica soluzione, erogando il bonus collaboratori sportivi con la quota compresa tra il giorno 1 gennaio 2021 ed il 5 marzo. Insomma, tempi di attesa più lunghi, ma processo snellito per evitare di accumulare successivamente ulteriori ritardi. Ad oggi, nonostante le interviste rilasciate dal Ministro Spadafora, non possiamo parlare di notizie ufficiali, in quanto non si conosce ancora il testo del Decreto Ristori 5.

Dunque, per saperne di più sul bonus collaboratori di gennaio, tutto ruota attorno all’approvazione del testo del decreto in questione. Secondo Il Sole 24 Ore in edicola in queste ore, il suddetto testo è “atteso giovedì prossimo in consiglio dei ministri”. Allo stato attuale, dunque, appare molto complicato avere riscontri ufficiali sul contributo che dovrebbe arrivare alla categoria tra un mese e mezzo circa, prima del prossimo 28 gennaio. Almeno stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere fino a questo momento.

Ancora qualche giorno, dunque, e finalmente potremo inquadrare la questione del bonus collaboratori sportivi di gennaio 2021 in modo più concreto. Solo attraverso la conferma del testo del Decreto Ristori 5, infatti, conosceremo quote, tempistiche e tutti i dettagli del caso, in modo da sgombrare il campo da ogni dubbio. Cosa vi aspettate sotto questo punto di vista?