Da questo lunedì 25 gennaio non ci sarà da meravigliarsi di eventuali problemi Vodafone per la rete mobile di tutta Italia. Potrebbero manifestarsi anomalie più o meno vistose di qui alle prossime settimane, in zone geografiche alternate lungo la penisola. Il motivo è presto detto: Il vettore storico italiano, proprio da queste ore, è all’opera per una progressiva riduzione ma anche definitiva dismissione delle sue risorse di rete su tecnologia 3G, a favore naturalmente della tecnologia 4G più innovativa (senza tralasciare neanche il 5G).

L’annuncio dei lavori in corso è stato dato in realtà da settimane nella specifica sezione Vodafone Informa. L’obiettivo dichiarato è quello naturalmente di migliorare la qualità della cosiddetta GigaNetwork del vettore. Gli interventi iniziano in questo lunedì di fine gennaio e andranno avanti per settimane fino al loro completamento previsto entro il 28 febbraio.

Tutti gli interventi previsti di qui alle prossime settimane hanno lo scopo di ottimizzare l’utilizzo dello spettro disponibile, procedendo nella direzione delle ultime tecnologie a disposizione. Durante questa lunga fase, come ha chiarito lo stesso vettore nella sua nota informativa, potrebbe accadere quanto segue: per i dispositivi e servizi in 2G e 4G verrà sempre garantita la continuità di servizio. Al contrario, gli smartphone o altri device connessi in 3G potranno continuare ad inviare messaggi ed effettuare chiamate ma è nella connessione di rete che potrebbero registrare anche dei rallentamenti importanti.

In vista di possibili problemi Vodafone durante e dopo del completamento dei lavori per la dismissione totale del 3G, l’operatore annuncia di aver pianificato offerte dedicate ai possessori di telefoni non abilitati alla connessione in 4G. Anche i possessori di SIM con capacità inferiore ai 128k sono invitati a richiedere la sostituzione della scheda telefonica presso i negozi del vettore in modalità gratuita. Proprio a quest’ultima tipologia di clienti stanno comunque giungendo appositi alert in forma di comunicazioni via SMS dell’operatore per chiarire la necessità di un adeguamento.