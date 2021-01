Addio Coronavirus, almeno in parte e almeno in tv, perché da stasera, e poi dai prossimi episodi, The Good Doctor 4 e The Resident 2 avranno altro di cui occuparsi. La serie con Freddie Highmore da questa sera volterà pagina con tanto di video annuncio relativo alla pandemia e alla voglia di occuparsi di temi nuovi pur non sottovalutando la pandemia in cui il mondo riversa. Da questa sera quindi ci sarà altro di cui occuparsi in corsia e anche a casa dove le vite private dei nostri dottori sono sempre più intricate, quella di Shaun e Lea comprese. I due avranno modo di discutere quando lui, senza volerlo, la offenderà parlando del suo lavoro, e a quel punto tutto cambierà. Ma in che modo?

Dall’altro lato abbiamo Nic e Conrad ancora alle prese con Bell seppur per motivi diversi. La bella infermiera si scontrerà con lui per via della sorella e di alcuni test a cui si sta sottoponendo solo per via della sua dipendenza, mentre Conrad lo affronterà per via di alcuni strumenti che consiglierà contro il suo volere.

Certi abbracci valgono più di mille parole, soprattutto in tempi difficili come questi.



The Good Doctor 4 e The Resident 2 torneranno anche la prossima settimana, il 29 gennaio, con un singolo episodio del medical drama ABC e con ben tre di quello con Emily VanCamp. I nuovi tirocinanti sono stati affidati a Shaun e agli altri dottori che continueranno ad occuparsi di loro mettendoli in crisi con l’arrivo di nuovi casi. Il nuovo episodio di The Good Doctor 4 avvicinerà anche Alex e Morgan mentre Shaun e Lea continueranno ad andare avanti felici e contenti fino a che non si troveranno a prendere una decisione importante.

Dall’altro lato, invece, The Resident 2 tornerà in onda con i nuovi episodi della seconda parte di stagione con “Un rischio troppo alto” e “Una perdita terribile” in cui Bell dovrà scegliere se aiutare Lane oppure lasciarla in prigione con il rischio che possa dire qualcosa che possa compromettere la sua vita.