Ad un certo punto non si poteva far altro che voltare pagina e così ecco che The Good Doctor 4 prova a chiudere i conti con il Coronavirus per provare ad andare avanti. L’appuntamento con questo cambiamento è fissato per venerdì prossimo quando la serie tornerà su Rai2, a partire dalle 21.10, con un singolo episodio, il terzo, dal titolo “Nuovi specializzandi”.

In The Good Doctor 4 avremo a che fare con 4 nuovi specializzandi, 4 new entry che impareremo a conoscere e che prenderanno posto proprio al fianco dei nostri personaggi preferiti a partire dalla prossima settimana. Il quartetto sarà supervisionato proprio dai nostri dottori ovvero dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), la dottoressa Claire Brown (Antonia Thomas) e il dottor Alex Park (Will Yun Lee) e a prestare loro il volto saranno Noah Galvin, Summer Brown, Bria Samoné Henderson e Brian Marc.

Avremo modo di conoscerli meglio la prossima settimana in The Good Doctor 4 perché prima, con il secondo episodio in onda oggi, avremo a che fare con la seconda parte di “In prima linea” in cui Shaun sente tantissimo la mancanza di Lea e la cosa lo rende irascibile e decide di parlarne con il Dottor Glassman che, intanto, soffre la presenza in casa della sua neo compagna, il Dottor Pak apre gli occhi e si rende conto che le cose con Mia non stanno realmente come pensava, quindi decide di parlargliene.

Ecco il promo italiano dell’episodio numero 2 di The Good Doctor 4 in onda oggi:

📱 Videochiamate, sms e chat continue…Shaun avverte forte la mancanza di contatto umano con Lea 💔

Il dottor Murphy come affronterà l'emergenza sanitaria nel secondo episodio? 🎥



L'appuntamento con #TheGoodDoctor è stasera ore 21.20 su #Rai2 e in streaming su #Raiplay

Il dottor Shaun Murphy e il team cercano di ottenere una migliore comprensione del COVID-19 mentre Claire continuerà a vedere Melendez ma il momento dell’addio definitivo ormai è dietro l’angolo e anche i fan dovranno fare i conti con un ultimo saluto che potrebbe lasciare la nostra dottoressa in balia dei vecchi fantasmi del passato.