La prima puntata de La Pupa e Il Secchione e Viceversa ci ha lasciato un po’ interdetti. Eravamo già pronti a saltare sul divano cercando di capire come bellissimi e stupidi Pupi avrebbero potuto avvicinarsi ai loro antipodi cercando anche di imparare qualcosa, ma quello che è andato in onda è qualcosa di un po’ più diverso e complesso. La versione un po’ ripulita del programma non ha convinto del tutto i fan storici che si sono ritrovati davanti Pupi non del tutto stupidi o ignoranti e Secchioni lontani dai soliti canoni di “bruttezza”, risultato? Tutti sembrano felici di stare con tutti e quelli che avrebbero dovuto tenere alto il baluardo della timidezza tipica dei nerd, sembravano dei veri e propri conquistatori. Perché?

In molti sono convinti che si tratta solo di un passaggio della prima puntata e che presto ne vedremo delle belle mentre altri ancora sono sicuri che si tratta di una sorta di “pulizia” de La Pupa e Il Secchione e Viceversa per rendere tutto meno trash e hot per riportare lo show sulla retta via magari cambiando anche un po’ il target di riferimento e alcuni meccanismi che erano ormai ben rodati e funzionali e, per questo, individuati e scelti dal fruitore.

Sicuramente sarà il tempo che ci aiuterà a capire dove sta la verità con lo scorrere della puntata ma sicuramente quello che possiamo dire è che abbiamo apprezzato più la seconda parte di puntata, il momento in cui la festa si è scaldata e non solo tra i concorrenti, visto che si è registrato già il primo flirt tra Alessio Guidi e Stephanie Bellarte, ma anche grazie alla concentrazione di giochi “pericolosi” e alla presenza di Iva Zanicchi che ha saputo risvegliare un po’ la serata.

Promosso infine Andrea Pucci che ha saputo tenere le redini del programma prendendo il posto di Paolo Ruffini e colmando i vuoti della sua conduzione con l’arte di improvvisare. Formula promossa a metà sperando che si torni ai fasti di un tempo.