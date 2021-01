Dopo il successo della scorsa stagione, torna l’esperimento sociale de La Pupa e il Secchione e Viceversa, pronti a mettere a confronto due mondi agli antipodi, in cui tutti saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto. Sarà proprio grazie a questa convivenza forzata che dovranno trovare il modo non solo di andare d’accordo nonostante le loro vite molto diverse ma anche di fondere i loro sapere per mettersi in gioco a partire da giovedì 21 gennaio, in prima serata su Italia 1, quando prenderà il via la nuova edizione.

Il programma cult prodotto da Endemol Shine Italy quest’anno sarà condotto da Andrea Pucci, che racconterà l’incontro tra due pianeti all’apparenza lontani, rappresentati da pupe e secchioni e da pupi e secchione con i Viceversa pronti ad essere la ciliegina sulla torta. L’ironia sarà sempre centrale nel racconto di questo incontro-scontro, ma, nel corso delle puntate, non mancheranno momenti in cui verranno affrontati argomenti e tematiche più importanti e delicate.

La narrazione de La Pupa e il Secchio e Viceversa si svolgerà direttamente in una sontuosa villa alle porte di Roma per un totale di sei puntate che vedranno la pupa per antonomasia, Francesca Cipriani, al fianco di Andrea Pucci. Nel corso del programma ci saranno anche una serie di ospiti tra cui Iva Zanicchi, Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate. Tra gli ospiti anche Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Diego Dalla Palma, Carmen Di Pietro, Giorgio Mastrota, Claudia Ruggeri, Enzo Salvi, Jo Squillo, Natalia Titova e Antonio Zequila.

Al centro del gioco, invece, ci saranno 5 pupe e 5 secchioni, 3 pupi e 3 secchione e il loro ingresso avverrà nel corso di una grande serata inaugurale con tanto di red carpet all’esterno della Villa nel corso della prima serata. A quel punto saranno formate otto coppie e la scelta spetterà a pupe e secchione, che riceveranno solo pochissime informazioni sui loro futuri compagni di avventura. Il Professor Diego Verdegiglio rivolgerà serrate domande di cultura generale a pupe e pupi per valutare l’apprendimento di pupe e pupi e permettere ai vincitori di togliere punti ad un’altra coppia. Chi saranno i protagonisti e cosa succederà in questa prima puntata in onda domani sera?