Abbiamo indicazioni importanti da condividere questa mattina a proposito del bonus collaboratori sportivi, almeno per quanto riguarda gennaio 2021. Rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi, con un ulteriore approfondimento sul nostro magazine, qui abbiamo dettagli più specifici che arrivano direttamente dal Ministro Spadafora. Cosa sta succedendo in queste ore? Fondamentalmente, abbiamo la conferma che ci sarà da aspettare prima di poter ricevere la quota del mese in corso.

Cosa dice Spadafora sul bonus collaboratori sportivi 2021

Alcune indicazioni importanti ci arrivano direttamente da una diretta video che è stata condivisa su Facebook dallo stesso Ministro Spadafora. L’occasione è stata giusta per spiegare che, in questa fase, sarà pagata una somma unica a tutti coloro che hanno il diritto a ricevere il tanto discusso bonus collaboratori sportivi. Il tutto, va detto, per un importo totale che a quanto pare non è stato ancora stabilito. In sostanza, il sostegno è confermato fino al prossimo 5 marzo e tutti riceveranno un unico pagamento riguardante il periodo compreso tra 1 gennaio e 5 marzo.

Va detto che Spadafora ha toccato anche altri argomenti, come la norma a fondo perduto che dovrà essere erogata per le associazioni sportive, oltre a quello per le società sportive dilettantistiche. A maggior ragione, ora che prende piede l’ipotesi di una stagione destinata a non iniziare per le squadre. Con tutto quello che ne consegue in termini di entrate mancanti. Basti pensare alla questione sponsor. Insomma, non abbiamo solo il bonus collaboratori sportivi di gennaio 2021 sul banco.

La quota del bonus collaboratori sportivi dovrebbe essere ancora una volta pari a 800 euro al mese, mentre i destinatari restano coloro che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività relativa a rapporti di collaborazione. Staremo a vedere quali novità extra verranno a galla nei prossimi giorni, dopo le notizie raccolte oggi 21 gennaio.