Torniamo a parlare del bonus collaboratori sportivi di gennaio 2021, che ripiomba al centro della scena con una certa prepotenza dopo il report che vi riportammo a fine dicembre, poco prima di Natale. Come riportato da ‘tg24.sky.it‘, l’incentivo di 800 euro era riservato a quei lavoratori che non avevano potuto esercitare a causa del lockdown. Sport e Salute S.p.A., società che gestisce i pagamenti mediante una piattaforma dedicata, non si è ancora pronunciata sulla data effettiva di erogazione del bonus collaboratori sportivi di gennaio 2021. Gli accrediti dovrebbero iniziare ad arrivare appena sarà stato erogato il bonus 1000 euro dall’INPS (immaginiamo ci vorrà un altro po’ di tempo).

Dal mese di marzo dell’anno scorso Sport e Salute S.p.A. si occupa di rilasciare il bonus collaboratori sportivi, dapprima con mensilità di 600 euro, salite poi a 800 euro a partire da novembre. Facciamo presente che l’agevolazione è riservata al personale che lavora nel mondo dello sport, che siano titolari di rapporti di collaborazione con Coni, Federazioni Sportive Nazionali, Comitato Italiano Paralimpico, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportive o Società e Associazioni sportive di stampo dilettantistico (purché riconosciute dal Coni e dal Comitato Paralimpico).

Sport e Salute S.p.A. lo scorso 24 dicembre aveva fatto sapere di aver predisposto il pagamento di 20.886 accrediti, per un totale di 16.602.800 euro, dando anche informazioni sui mesi dell’anno 2020 cui i bonifici facevano fede. Di più non è possibile dire sul bonus collaboratori sportivi di gennaio 2021, che, in ogni caso, non dovrebbe tardare troppo ad essere regolarmente accreditato sui conti correnti degli aventi diritto da parte di Sport e Salute S.p.A. Il ministro Spadafora si sarà senz’altro prodigato affinché i pagamenti arrivino puntuali, senza eccessivi ritardi. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.