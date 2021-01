Si registrano importanti problemi Iliad in questo giovedì 21 gennaio. Non funziona la rete e dunque la connessione dati sulla stragrande maggioranza degli smartphone con SIM dell’operatore. Un po’ più limitate ma comunque presenti sono anche le anomalie relative alle chiamate. Meglio chiarire dunque quale sia lo status esatto del servizio, dal nord al sud dell’Italia.

Al momento di questa pubblicazione, il servizio Downdetector mette in evidenza migliaia di segnalazioni di problemi Iliad in questa prima parte di mattinata. Le prime difficoltà si sarebbero verificate in realtà alle 9:30 di oggi e si sarebbero moltiplicate con il prosieguo dei minuti. L’anomalia più vistosa, come pure già detto, riguarda la rete che non funziona. Nonostante la segnalazione anche della rete 4G dove questa è supportata, la connessione dati non va per nulla. Risulta impossibile anche aprire una normale pagine web, per non parlare della consultazione dei social o di siti video come YouTube.

Possiamo dire che i problemi Iliad odierni sono distribuiti un po’ in tutto il paese, anche se le testimonianze di disservizi più numerose provengono dall’Italia settentrionale e centrale. L’operatore, attraverso i suoi canali ufficiali, non ha ancora chiarito la natura delle difficoltà di queste ore e neppure ha comunicato una tempistica approssimativa per il ripristino della normalità.

Aggiornamento 11:00 – Le segnalazioni di problemi per l’operatore mobile Iliad continuano ad aumentare anche in questi minuti, sono oltre quota 9000. Va chiarito però che le difficoltà ora sembrano essere solo quelle relative alla connessione di rete mentre sarebbe garantita la possibilità di effettuare chiamate normalmente. Il vettore, sempre attraverso i suoi canali ufficiali, non ha ancora chiarito la sua posizione su quello che è un vero e proprio down attuale. Il numero per l’assistenza telefonica da parte degli operatori è il 177 valido per tutti i clienti ma è anche attivo il Twitter team del profilo ufficiale @IliadItalia.

Aggiornamento 12:50 – I problemi di connessione per Iliad Italia sono rientrati del tutto.