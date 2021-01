Il cast completo de La Pupa Il Secchione e Viceversa è stato finalmente reso noto e, a poche ore dalla messa in onda della prima puntata, siamo in grado di svelarvi chi sono i protagonisti di questa edizione. Il primo appuntamento con il programma è fissato per oggi, 21 gennaio, su Italia1, con Andrea Pucci pronto a tenere le redini del programma al fianco di Francesca Cipriani non prima di aver messo insieme quelle che saranno le coppie di questa edizione.

Da una parte ci sono le Pupe (Laura Antonelli, Linda Taddei, Stephanie Bellarte, Miryea Stabile e Jessica Bucci) mentre dall’altra ci saranno i loro Secchioni ovvero Alberto Bartozzi, Andrea De Santis, Alessio Guidi, Luca Marini e Matteo Pisano.

Dopo il successo della famosa versione “mista” il cast completo de La Pupa il Secchione e Viceversa prevede la presenza dei Pupi e delle Secchione che, però, saranno in numero inferiore rispetto ai loro colleghi. In particolare, i pupi saranno gli ex corteggiatori di Uomini e donne Gianluca Tornese e Matteo Diamanti e Mattia Garufi. Al loro fianco prenderanno posto altrettante Secchione ovvero Giulia Orazi, Sara Hafdaoui (che è anche molto bella e sicuramente potrà regalarci grandi soddisfazioni insieme al suo Pupo) e Silvia Gandini.

Le otto coppie si cimenteranno in complicate prove di ingegno e logica, ma anche di forza, seduzione e agilità. Altra novità di questa edizione riguarda una difficile sfida che i concorrenti dovranno affrontare tutte le settimane: l’interrogatorio. Il Professor Diego Verdegiglio rivolgerà serrate domande di cultura generale a pupe e pupi per valutare il loro percorso e il loro impegno nello studio. Chi vincerà questa prova avrà un notevole vantaggio: togliere due punti in classifica a un’altra coppia. Il primo posto in classifica garantirà a una sola coppia l’accesso alla puntata successiva. Una coppia, invece, a fine serata, verrà eliminata dopo aver disputato il temuto “bagno di cultura”.

La narrazione si svolgerà direttamente in loco, in una nuova location, una sontuosa villa alle porte di Roma. Nel corso delle sei puntate, al fianco di Pucci ci sarà la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani.