Dopo il successo da 8 milioni di telespettatori in media su Rai1, Doc – Nelle Tue Mani ha debuttato anche in Spagna e Portogallo e da gennaio è arrivato anche in Francia su TF1, ottenendo un’accoglienza entusiastica per la prima parte di stagione (8 episodi).

Trasmesso in prima serata ogni mercoledì da quello che è il primo canale televisivo generalista francese, una sorta di omologo di Rai1, Doc – Nelle Tue Mani ha ricevuto il benvenuto dalla stampa e dai siti specializzati in Francia come un medical drama moderno ed emozionante.

A colpire i francesi è stato soprattutto il fatto che la trama di Doc – Nelle Tue Mani sia ispirata ad una storia vera – anche se in modo molto blando, viste le tante differenze tra la storia del medico Pierdante Piccioni e quella del protagonista di Doc Andrea Fanti – e anche l’interpretazione di Luca Argentero, finora sostanzialmente sconosciuto al grande pubblico francese, è stata apprezzata dalla critica.

Secondo Le Parisien Doc – Nelle Tue Mani è “ben prodotto e originale” e ha tutte le caratteristiche per soddisfare i fan del genere medical drama. In particolare, la testata considera la serie record di ascolti di Rai Fiction “particolarmente attraente per il suo lato molto umano“. Le Figaro ha puntato l’attenzione soprattutto sulla recitazione e ha definito “carismatico e commovente” il protagonista Luca Argentero che “offre in Doc una potente interpretazione di attore, interpretando le diverse personalità dello stesso uomo“. Stessi elogi da Télé Z, che ha definito l’attore torinese “decisamente molto bravo” e “un pilastro centrale che sa rendersi indispensabile” per la serie.

Doc – Nelle Tue Mani aveva fatto molto bene anche nella penisola iberica e a breve debutterà nel Regno Unito. Inoltre è previsto un remake americano prodotto da Sony, che ha acquistato i diritti internazionali della serie per eventuali adattamenti dalla Lux Vide.

La serie diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco è già stata rinnovata per una seconda stagione, attualmente in fase di scrittura.