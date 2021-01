Ci sono dei veri e propri misteri irrisolti per gli utenti in possesso di uno smartphone Huawei. Dando uno sguardo ai social e alle community ufficiali, ad esempio, mi sono reso conto che in tanti vorrebbero capire come spostare l’orologio con un Huawei sulla schermata di blocco. Cerchiamo di capire quale sia il giusto modo per affrontare la situazione, in quanto per alcuni potrebbe trattarsi giustamente di una questione secondaria, mentre altri vorrebbero capire effettivamente come fare per mettersi alle spalle una situazione del genere.

Consigli per spostare l’orologio con un Huawei sulla schermata di blocco

Non un vero e proprio bug, a differenza di quanto abbiamo osservato nei giorni scorsi, sempre con Huawei, a proposito del mancato riconoscimento dell’impronta digitale. A tal proposito, abbiamo una presa di posizione ufficiale da parte dell’assistenza, che magari non risolverà il problema in modo diretto, ma quantomeno dovrebbe incanalare la procedura giusta per metterci alle spalle quello che a detta di alcuni è a tutti gli effetti un disagio:

“In merito alla tua domanda ti comunichiamo che la posizione dell’orologio sulla schermata di blocco è per default in basso a sinistra. Alcuni temi personalizzati possono però modificarne il posizionamento a fini cosmetici. Ti invitiamo ad accedere all’app Temi e a verificare la presenza di un tema di tuo gradimento“.

Dunque, provate ad installare un nuovo tema se proprio questo dettaglio vi dà fastidio. Legittimo per alcuni, ci mancherebbe altro. Proprio per questo motivo, ho ritenuto giusto fornire qualche dritta in modo da sapere come muoversi nel caso in cui si voglia spostare l’orologio con un Huawei sulla schermata di blocco. Qualora abbiate trovato temi idonei sotto questo punto di vista, segnalateli pure nell’area commenti, in modo da rendere più facile la scelta ai nostri lettori.