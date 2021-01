Risulta nuovamente attuale un problema che in realtà non è mai stato archiviato per gli smartphone Huawei, in riferimento al mancato riconoscimento delle impronte digitali. Senza apparenti motivi, infatti, il servizio spesso e volentieri si arresta, costringendo a conti fatti l’utente ad inserire il codice PIN affinché si possa sbloccare lo schermo. Un apparente bug che crea non pochi disagi agli utenti, al punto che anche in queste ore pare siano arrivate lamentele all’assistenza. E pensare che un paio di mesi fa avevamo affrontato la questione sul nostro magazine.

Huawei risponde nuovamente sui problemi con riconoscimento impronte

Come stanno le cose? Al di là del mancato riconoscimento della propria impronta, diversi utenti negli ultimi giorni hanno fatto presente che il proprio smartphone non presenti un messaggio di errore. Insomma, non si viene invitati a registrare nuovamente la suddetta impronta, affinché il device possa aiutarci a sbloccare facilmente lo schermo. Al contrario, viene richiesto direttamente l’inserimento del PIN. Il feedback dell’assistenza Huawei va in due direzioni:

“In merito alla tua domanda necessitiamo di maggiori informazioni: quando cerchi di sbloccare il telefono, l’impronta non viene riconosciuta (con conseguente messaggio di errore) oppure ti appare proprio la schermata con la dicitura “inserire il pin dopo il riavvio”? Nel primo caso potrebbe esserci una problematica sull’impronta registrata (potresti pertanto provare ad eliminarla e ad inserirla nuovamente) o sul sensore di riconoscimento, mentre il secondo scenario accade quando si riavvia il telefono“.

Il caso più frequente sembra essere il secondo, ma attenzione, perché potrebbe trattarsi di un normale iter di sicurezza. Nonostante lo smartphone riconosca la propria impronta digitale, per essere sicuri della nostra identità pare che il software Huawei richieda ugualmente il PIN per lo sblocco dello schermo. Capitato anche a voi? Fateci sapere come avete affrontato situazioni di questo tipo.