Per la prima volta nel 2021 assistiamo al ritorno della bufala ‘Argentina sta facendo’, e del fatto che comincerà a circolare su WhatsApp un video che mostra come la curva Covid-19 si stia appiattendo in Argentina. Si raccomanda, nella catena di Sant’Antonio che potreste aver già ricevuto anche voi, di non aprire il filmato e di non vederlo per nessuna ragione, in quanto sarebbe capace di prendere il controllo del telefono in 10 secondi, non potendo peraltro essere fermato in alcun modo. La comunicazione invita l’utente a condividere le informazioni riportate con famiglia ed amici, affermando che il messaggio sia passato anche sulla CNN.

Vi avevamo parlato l’ultima volta della bufala ‘Argentina sta facendo’ a novembre 2020, quando le misure prese dal Governo per contenere la seconda ondata dei contagi si facevano più stringenti. Lo stesso messaggio aveva fatto capolino la prima volta durante il lockdown della scorsa primavera, facendo finire in confusione migliaia di utenti. Anche in quel caso vi spiegammo come la questione non dovesse in alcun modo turbarvi, trattandosi solo di una bufala quella del file ‘Argentina sta facendo’. Non è vera la questione della curva dei contagi dello stato sudamericano, né tanto meno c’è un video che, una volta aperto e visualizzato, possa prendere il controllo del vostro telefono in 10 secondi (da notare i toni allarmistici quando addirittura si fa presente che non c’è modo di disfarsi dell’intruso).

Mai perdere la calma o lasciarsi sopraffare dall’ansia di aver fatto qualcosa di irrimediabile nel ricevere un messaggio di questo tipo: l’unica cosa da fare è cestinarlo subito, senza più pensarci (magari avvisando il contatto o i contatti che ve l’hanno inviato della bufala, così che ne siano anch’essi coscienti). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.