Ci sono molti post in queste ore sui social, riguardanti la catena WhatsApp che si focalizza sul video “Argentina lo sta facendo”. Un mix di allarmismo e disinformazione, che punta forte sulla percezione degli italiani in questo periodo nei confronti del Covid. Aggiungo che non si tratti nemmeno di un’inedito, considerando il fatto che lo stesso argomento lo abbiamo trattato la scorsa primavera, in pieno lockdown, cercando di spegnere sul nascere l’incendio che si era venuto a creare sui social.

Cosa sappiamo della bufala WhatsApp con video “Argentina lo sta facendo”

In questi casi è fondamentale riportare il testo originale della bufala, in modo che tutti riescano a metterla a fuoco. Solo così, infatti, potrete avvertire anche i mittenti dei messaggi WhatsApp e Facebook che vengono segnalati oggi 16 novembre: “*Attenzione!!!* Caricheranno un video su WhatsApp che mostra come la curva di infezione del Covid-19 si sta appiattendo. Il file si chiama “Argentina lo sta facendo”, *non aprirlo o vederlo*, hackera il tuo telefono in 10 secondi e non può essere fermato in alcun modo. Passa le informazioni a familiari e amici.*NON APRIRE*Lo hanno anche detto in TV“.

Come vi abbiamo riportato sette mesi fa, la storia del presunto hacker che mette in discussione la sicurezza dei nostri smartphone con un video su WhatsApp il cui titolo è “Argentina lo sta facendo” è del tutto inventata. Serve solo per diffondere ansie e timori tra coloro che hanno meno dimestichezza con queste tematiche, motivo per il quale invito tutti a cestinare immediatamente la fake news e, come riportato poco fa, ad informare il mittente sulla bufala in circolazione.

Anche a voi è capito di ricevere un messaggio WhatsApp con tanto di collegamento al file “Argentina lo sta facendo”? Occhio, che con la seconda ondata di contagi Covid ci saranno diverse minacce di questo tipo.