La cavalcata di CoD Warzone nell’universo videoludico pare continuare senza battute di arresto. Fin dall’uscita, la Battaglia Reale di Call of Duty ha incontrato i favori del pubblico e della critica, proponendosi non solo come una validissima alternativa al fenomeno globale Fortnite, ma pure come uno dei titoli gratuiti meglio confezionati su PC, PlayStation 4 e Xbox One. E ora pronto a compiere il grande salto anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft, vale a dire PS5, Xbox Series X e la più piccola ed economica Xbox Series S.

Non solo, ora che è finalmente disponibile per l’acquisto il nuovo capitolo della saga sparacchina a marchio Activision – ci riferiamo a Call of Duty Black Ops Cold War -, sappiamo che i due giochi andranno ad integrarsi esattamente come accade attualmente con il soft reboot di Call of Duty Modern Warfare, disponibile su tutte le piattaforme di riferimento dallo scorso anno. Integrazione, questa, che il publisher americano ha già illustrato nel dettaglio la scorsa settimana, e che si fa ancora più solida ora che la produzione FPS è sbarcata sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo.

Come se non bastasse, per festeggiare il lancio, Activision ha deciso di mettere a disposizione della community tutta una serie di codici per riscattare gratis skin, ciondoli ed emblemi assortiti. Questi codici sono uguali per tutti i giocatori di CoD Warzone, e possono essere inseriti nel sito ufficiale di Call of Duty, dove dovrete effettuare l’accesso con il vostro profilo, entrare nella pagina dedicata al riscatto dei codici e inserire queste sequenze:

CBHB-BGZ4D-PWXN: emblema a tema Zombie ed un ciondolo raffigurante il cavallo degli scacchi (Call of Duty Black Ops Cold War)

emblema a tema Zombie ed un ciondolo raffigurante il cavallo degli scacchi (Call of Duty Black Ops Cold War) TRQ5-Y3RZZ-263Z: progetto per il fucile d’assalto, un ciondolo raffigurante un pedone bianco degli scacchi, una verniciatura per veicoli, 5 biglietti da visita, 5 emblemi e 5 spray (Call of Duty Warzone)

progetto per il fucile d’assalto, un ciondolo raffigurante un pedone bianco degli scacchi, una verniciatura per veicoli, 5 biglietti da visita, 5 emblemi e 5 spray (Call of Duty Warzone) QJXY-TGGEK-EXGN: verniciatura per veicoli Mako (Call of Duty Warzone)

verniciatura per veicoli Mako (Call of Duty Warzone) CKYX-3HRRV-H97S: verniciatura per veicoli Iron Curtain (Call of Duty Warzone)

Tutti gli oggetti saranno automaticamente vostri al prossimo avvio del gioco. Siete riusciti ad ottenerli tutti?