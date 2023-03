Dovrebbe essere in corso un intervento ai server Warzone, stando alle informazioni che abbiamo raccolto in queste ore da coloro che riscontrano problemi con Call of Duty. Una bella gatta da pelare, dunque, per chi aveva altri programmi oggi 6 marzo, ma da quello che ho avuto modo di raccogliere non dovrebbe trattarsi di un’anomalia imprevista. Vediamo come stanno le cose, tenendo a mente anche alcuni nostri articoli del passato quando ci siamo ritrovati al cospetto di situazioni tutto sommato simili a quella che si è venuta a creare stamane in Italia.

Cosa sappiamo sui problemi registrati coi server Warzone per chi vuole giocare a Call of Duty

Quali sono le informazioni preliminari venute a galla questo lunedì per chi riscontrata problemi coi server Warzone? Qualora abbiate il desiderio di giocare a Call of Duty, l’attesa potrebbe essere limitata. Già, perché all’interno di alcune community tematiche, diversi utenti hanno dichiarato di aver ricevuto un apposito messaggio dallo staff la scorsa settimana che preannunciava una manutenzione straordinaria, prevista proprio oggi 6 marzo. Il lavoro, come sempre accade in questi casi, dovrebbe essere portato a termine nel giro di poche ore.

Se a questo aggiungiamo che le prime segnalazioni di anomalie relative ai server Warzone siano arrivate a metà mattina, come si nota dall’apposita pagina di Down Detector, è facile dedurre che da un momento all’altro dovrebbe sbloccarsi ogni discorso relativo a Call of Duty. Con buona pace per coloro che questo lunedì hanno iniziato con il piede sbagliato la settimana.

A voi come vanno le cose? Lasciate un commento a fine articolo, in modo da valutare con grande attenzione tutte le informazioni del caso relative ai problemi venuti a galla il 6 marzo sui server Warzone, sperando che tutti a breve possano giocare a Call of Duty.